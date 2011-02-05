-İNCE: "DÖNEK SOLCULAR EVET DEDİ" ORDU (A.A) - 05.02.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, ''Dönek solcular da referandumda 'evet' dedi'' ifadesini kullandı. İnce, partisinin Ordu İl Başkanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı. Türkiye'de yaşanan gelişmelere değinen İnce, şunları söyledi: ''Geçtiğimiz aylarda Hizbullahçılar salıverildi. 188 kişinin katilleri serbest, AK Parti'ye muhalefet eden gazeteci, profesör, aydın kim varsa Silivri'de duruyor. Hizbullahçılar serbest kaldı. Suçlu Yargıtay oldu. Niye, çünkü Yargıtayı ele geçirecek kamuoyu oluşturmak. Yargıtayda dosya çok bekledi. Bu yüzden Yargıtay suçlu. Doğrusu bu değil. Yargıtayda bu dosya 5 ay beklemiştir. Adli tıpta 5 yıl beklemiştir. Adli Tıp kuşatılmış bir kurumdur, yandaş bir kurumdur. AK Parti'nin bazı il ve ilçe başkanları Hizbullahçıların avukatlarını ziyaret edip referandum için oy istiyorlar. Hizbullahçılarda yetmez ama evet diyor. 'Yetmez ama evet'i sadece Hizbullahçılar demiyor. Dönek solcular da referandumda 'evet' dedi. Hiç kusura bakmayın, alınganlık yapmayın, sizin memleketinizde de var. Şimdi bu dönek solcular, beli plastikten yapılmış, ilkesiz omurgasız solcular, 12 Eylül referandumununda 'evet' dediler. Ama durum iyiye gitmiyor. Bakın Torba Yasası çıkartıyorlar. Bu yasanın içinde yoksula dağıtılan, fakir fukaraya dağıtılan kömür kamu ihale mevzuatı dışına çıkartıyorlar. Bir gün dahi kamuda görev yapmayan birini bir kararname ile genel müdür yapabilecekler, müsteşar yapabilecekler. İflas etmiş bir tüccarı Maliye Bakanlığında müsteşar yapabilecekler. Devletin bütün kodlarını bozuyorlar. Kamuda çalışan kişileri, isteklerinin dışında yer değiştirecekler. Bu kişilere bir anlamda sürgün uygulayacaklar'' ''Bu milletin Mısır'dan beter Tunus'tan beter isyan etmesi lazım'' diyen İnce, ''Eşkıya polemiği var. Asıl eşkıyalık, tutuklu olan bir teğmenin cep telefonuna sahte delil yüklemektir. Mahkeme kararlarını tanımamak, mahkeme kararlarına uymayıp bürokratları görevine iade etmemek eşkıyalıktır. RTÜK Yasası'nda TV kapatma yetkisi almak eşkıyalıktır. Biz eşkıya değiliz, biz köklerini Anadolu ve Rumeli'den alan devrimin ve direnişin partisiyiz'' dedi.