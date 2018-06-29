İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 24 Haziran seçim gecesi oylar sayıldıktan sonra açıklama yapmayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin nerede olduğuna dair iddiada bulundu.

"Peki o gece hiç ortaya çıkmayan Muharrem İnce neredeydi?" diyen Öztürk, "İnce Swiss Otel'in 8. katındaydı. Annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve birkaç milletvekili ve başından beri yanında bulunan bazı arkadaşları ile

birlikteydi. O kat, olduğu gibi kapatılmıştı ve başkaları çıkamıyordu" iddiasında bulundu.

Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu kullandıktan sonra saat 17.00 civarında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önüne geldi. Kendisini YSK önünde hem CHP'nin hem de İnce'nin temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu karşıladı. İnce, açıklama yaptıktan sonra minibüsle ayrıldı ve bir daha da seçim gecesi basının önüne çıkmadı, yerini de kimse öğrenemedi.

İşte bu durum, İnce ile ilgili müthiş iddiaların başlangıcı oldu. O bomba iddialardan birisi sosyal medyada şöyle yer aldı:

“Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) rehin tutulmaktadır. ‘Dediğimizi yapmazsan yarın kan gövdeyi götürür' denmiştir. Koruma polisi bunu merkeze iletmiştir. İnce'nin eşi de ortada yok. WhatsApp'dan zorla İsmail Küçükkaya'ya'a ‘Adam kazandı' mesajı attırılmış. Üstüne 7 YSK üyesine zorla dediklerini yaptırıyorlar. Meral Akşener ise tamamıyla kayıp ve hakkında kesin bir bilgi yok. FOX TV basıldı, A Haber gibi yapıldı. Yayınlar kesildi. İşte bu bir darbedir. İzmir, İstanbul'da mobese kameraları kapatılmıştır. Haberler susturulmuştur.”

Buna inanan inandı. Peki o gece hiç ortaya çıkmayan Muharrem İnce neredeydi? Swiss Otel'in 8. katındaydı. Annesi, eşi, ağabeyi, kız kardeşi, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay ve birkaç milletvekili ve başından beri yanında bulunan bazı arkadaşları ile

birlikteydi. O kat, olduğu gibi kapatılmıştı ve başkaları çıkamıyordu."