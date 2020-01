İnce: 1000 odalı saray yetmezmiş gibi 300 odalı yazlık saray yaptıranları da bu millet unutmayacak

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,(DHA)- CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yalova\'da yaptığı konuşmada hükümeti eleştirdi, \"Bu ülkenin yurtlarında, okullarında çocuklarımıza tecavüz edilirken, sokak ortasında töre cinayetlerinde kadınlarımız öldürülürken, AVM\'lerde sokaklarda bombalarla insanlarımız parçalanırken, her gün askerlerimiz polislerimiz şehit olurken, bu memlekette 1000 odalı sarayı yetmezmiş gibi 300 odalı yazlık saray yaptıranları da bu millet unutmayacaktır\" dedi.

CHP\'nin kuruluşunun 94\'ncü yıl dönümü nedeniyle seçim bögesi Yalova\'da düzenlenen kutlamalarda konuşan CHP Milletvekili Muharrem İnce hükümeti eleştirdi. “Şunu unutmayınız; zaferler de geçicidir yenilgiler de\" diyen Muharrem İnce, \"Ne diyor 13. yüzyılda Mevlana; ‘Çiçeklerle iyi geçin balı incitme, bir küçücük meyve için dalı incitme, Mevla’m verince azma, geri alınca kızma’ diyor. Onun için bugünler gelip geçicidir. Makamlar gelip geçicidir. Önemli olan makamların sonunda o makamı nasıl kullandığındır. Öyle hatırlanacağız hepimiz. Bu ülkeyi yönetenler de öyle hatırlanacak\" dedi. İnce, şunları söyledi:

\"Yani bu ülkenin yurtlarında, okullarında çocuklarımıza tecavüz edilirken, sokak ortasında töre cinayetlerinde kadınlarımız öldürülürken, AVM’lerde sokaklarda bombalarla insanlarımız parçalanırken, her gün askerlerimiz polislerimiz şehit olurken, bu memlekette 1000 odalı sarayı yetmezmiş gibi 300 odalı yazlık saray yaptıranları da bu millet unutmayacaktır. Bu ülkenin evlatları, gencecik çocukları terk ediyorlar ülkeyi. Yurt dışında okumak için üniversitelere gidiyorlardı, şimdi bu liseye indi artık. Lise için bile yurt dışına gidiyorlar. Neden? Çünkü gelecek kaygısı yaşıyorlar bu ülkede. Bu ülkenin insanları bu ülkenin soyulduğunu biliyor. Gün geçmiyor ki geçmişimize küfretmesinler. Her gün cumhuriyetin kurucularına, kurucu kişilerine, felsefesine hakaret ediyorlar. Geçmişimize sövüyorlar, bugünümüzü çalıyorlar, geleceğimizi karartıyorlar. İşte böyle bir ortamda büyük bir ulu çınarın, bir büyük partinin dünyanın en köklü partilerinden birisinin yaş gününü kutluyoruz.\"

“BİZİM SORUNUMUZ ONLARI YENEMEMEK DEĞİLDİR\"

Hükümetin, önüne gelen herkesi FETÖ\'cü ilan ettiğini belirten İnce, \"Cem Yılmaz\'ı bile FETÖ\'cü yaptılar. Öyle utanmazlar, öyle arsızlar ki CHP ile FETÖ\'yü yan yana getiriyorlar. Onlara üniversiteyi kuran bunlar, onlara Bank Asya’nın kurdelesini açan bunlar, onlara para veren, onları vali yapan, onları müsteşar yapan bunlar. \'Bitsin artık bu hasret’ diye övgüler düzen bunlar. Bütün Yalova’yı FETÖ’cü yapıp, sonra akşam kanal kanal gezip, itirafçılık yapan bunlar. Öyle utanmazlar ki şimdi bizi bunlarla eşleştirmek istiyorlar. Bunlara haddini bildireceğiz. Hiç kimseden korkumuz yok evelallahın izniyle. Bakın bu günler gelip geçidir. Moraliniz mi bozuldu, çocuğunuzun ve ülkenizin geleceğinden kaygı mı duyuyorsunuz? Bir şey yapacaksınız, bir şey. 1919’ları düşüneceksiniz. O zaman Atatürk’e diyorlar ki ‘para yok’, ‘bulunur’ diyor. ‘ordu yok’ diyorlar, ‘kurulur’ diyor. ‘silah yok’ diyorlar ‘alınır’ diyor. Hiç merak etmeyin bugünler gelip geçicidir. Biz bu seçim meydanlarında kimleri yenmedik ki onları bir daha yenmeyelim. Bundan en ufak bir kuşkunuz olmasın. Bizim sorunumuz onları yenememek değildir. Biz yenemezsek, kendimize bakalım\" dedi.

Muharrem İnce konuşmasının ardından CHP\'ye katılan 90 kişiye parti rozeti taktı



FOTOĞRAFLI