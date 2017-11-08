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Spor

INAS'tan Türkiye'ye altın madalya

SUZDAL,(RUSYA)(DHA) Uluslararası Avrupa Zihinsel Engelliler Federasyonu (INAS), Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na organizasyonlardaki başarılarından dolayı altın madalya verdi

08 Kasım 2017 20:11

SUZDAL,(RUSYA)(DHA)

Uluslararası Avrupa Zihinsel Engelliler Federasyonu (INAS), Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu\'na organizasyonlardaki başarılarından dolayı altın madalya verdi.
Rusya\'nın Suzdal şehrinde devam eden INAS Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısın\'da Başkan Fausto Pereira tarafından, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu\'na son yıllarda düzenlediği başarılı organizasyonlardan dolayı Başkan Başkanı Birol Aydın\'a altın madalya verildi. INAS Yönetim Kurulu Başkanı Pereira, son yıllarda gerek Türkiye gerekse Avrupa\'dan alınan başarılı sonuçlar ve organizasyon çalışmalarından dolayı 
Başkan Birol Aydın\'ı tebrik etti. 
Başkan Aydın, \'\'Ülkem adına bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve camiamızın göstermiş olduğu üstün başarıda bize katkı sağlayan, sporun büyüklerine saygılarımı sunuyorum. Biz camia olarak bu çocuklar için samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz\'\' dedi.

(FOTOĞRAFLI)
 

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