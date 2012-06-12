İnanıyoruz, bir gün herkes KCK'lı olacak

"Sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, html kodlarına varıncaya kadar yalandır, uydurmadır" diyen Zaytung, KCK operasyonlarını ti'ye aldı. Zaytung'a "açıklama" yapan KCK Merkez Yönetim Kurulu'ndan bir yetkili, 7 bin kişinin KCK soruşturması kapsamında tutuklanması hakkında "Bu kadar üyemiz olduğunu biz de bilmiyorduk..." dedi.

İşte Zaytung'da "Muhabiriniz Brüksel'den bildirdi" ibaresiyle yayımlanan haberin tam metni:

PKK’nın şehir yapılanması KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar tüm hızıyla sürerken, tutuklananların anormal sayılara ulaşması üzerine KCK cephesi sessizliğini bozdu. İsmini açıklamak istemeyen bir KCK yetkilisi, örgüte yapılan operasyonlarda yaklaşık 7 bin kişinin tutuklandığını hatırlattı ve "Şimdi bakıyoruz, 7 bin tane insan 'KCK üyesi' diye tutuklanmış. Bizim kayıtları açıp bakıyoruz, üç hadi bilemedin beş yüz üyemiz var. Bu arkadaşlar ne ara bize katıldı inanın anlamış değiliz." diyerek, örgütün yaşadığı şaşkınlığı ortaya koydu.

'Soruşturma başlattık'

Oluşumun bir yerden sonra kontrolü kaybettiğinden şüphelendiklerini belirten üst düzey KCK yetkilisi, "Şimdi bu KCK tutuklamaları başladı, biz çok sürmez, en fazla 3-4 dalgada biter diye düşünmüştük. Sonuçta örgüt şeması belli, örgüt elemanları belli. Hepimiz toplansak en fazla 2 otobüs adam ederiz zannediyoduk. Ama bi baktık, bin.. iki bin.. Tutuklanan örgüt mensubu aldı başını gitti." derken, sözlerini "Bizim bu evrak işlerini tutan gençten bir çocuk var, gittim, 'Oğlum bu ne? Sen bu kadar üyenin kaydını nasıl tutmazsın?' dedim. Çocuğun da haberi yok. Yalnız, sizin aracılığınızla kamuoyuna açıklıyorum, kimse bu karışıklığın sebebi, soruşturma başlattık, açığa çıkaracağız." şeklinde sürdürdü.

'Buyrun gelin, tanışalım'

Bu kadar çeşitli meslek ve yaş grubundan insanı bünyelerinde barındırdıkları için aslında mutlu olduklarını da ifade eden KCK yetkilisi, açıklamalarına şöyle devam etti: "Ne ara bu kadar geliştik onu da bilmiyorum. Akademisyeninden yazarına, çocuğundan ninesine, maşallah örgüt büyümüş de büyümüş. Gazetecisi var, avukatı var... Mesela benim şahsen haberim yok ama İçişleri Bakanı söyledi, sanatçı arkadaşlarımız da varmış. Tabii bizim de haberimiz olaydı iyiydi ancak her şeye rağmen bu kadar geniş çaplı bir örgütte yöneticilik yapmaktan dolayı da haklı bir gurur duyuyorum haliyle..."

Açıklamalarının sonunda henüz tanışmadıkları, kendilerine bir merhaba bile demeyen örgüt üyelerine seslenen üst düzey yetkili, "Bakın, çok geç olmadan gelin. Kimsiniz, bizim için ne yapıyorsunuz falan, oturup konuşalım. Tutuklanmasanız birbirimizden haberimiz olmayacak ya..." derken, "İnanıyoruz, bir gün herkes KCK'lı olacak" şeklindeki çıkışıyla da iddialarını gözler önüne serdi.