İnanır: 'Kadirizm'in savunucusu olmam

T24- Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Ordu'ya gelen İnanır, Vali Orhan Düzgün'ü ziyaret etti. Vali Düzgün ile bir süre sohbet eden ve Ordu'yla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunan İnanır, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Kadirizm halen devam ediyor mu?" sorusu üzerine İnanır, "Öyle bir şey yok. Ben "hayır" dedikçe gazeteciler halen "kadirizm" diye yazıyor" dedi.



Özellik açısından ülkenin toplumsal değerlerine çok saygılı bir insan olduğunu vurgulayan İnanır, şöyle konuştu.



"Beni var eden, güçlendiren bu değerlerdir. Bu değerlerin ben ne kadar büyük olduğunu dünya toplumlarını, kültürlerini tanıdıkça, ülkemin değerlerini başka bir köşeye koydum. İnsan onurunu düzelten müthiş değerler onlar. Onlara saygılı olunca başka bir karakter ortaya çıkıyor ama ben asla "kadirizm" gibi bir felsefenin savunucu olmayı kabul etmem ama koruduğun değerler var. Bu değerler de hiç öden verilmeyen değerlerdir. Yani bu yakıştırmayı yapan, gazeteciler. Ben şu anda bile öyle bir yakıştırmayı reddediyorum."



"Türkan Şoray ile küs değiliz"







İnanır, sinema sanatçısı Türkan Şoray ile küs oldukları yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.



İlerleyen günlerde Türkan Şoray ile Karadeniz Ereğlisi'ne gideceklerini vurgulayan İnanır, "Biz Türkan Hanım ile küs değiliz. Olur mu öyle şey. Geçtiğimiz günlerde beraberdik. Ben şimdi televizyon programlarına çıkmıyorum ya, öyle prensip kararı aldım. Türkan Hanım da program yaparken ona 'olmaz' deyince biraz dargınlık oldu ama düzelttik tabii" diye konuştu.



"Türk sinemasında ilerleme yok"



İnanır, Türk sinemasında son yıllarda yapılan komedi filmlerini de değerlendirerek, "Onlar ticari filmler. Genel olarak baktığımız zaman Türk sinemasında bir ilerleme yok" dedi.



Komedi filmlerine çoğunlukla çocukların gittiğini, anne ve babalarının da yanlarında gitmesiyle yoğunluk oluştuğunu savunan İnanır, "Komedi filmleri yeni değil ki biz de yaptık geçmişte. Biz onlara ticari sinema gözüyle bakıyoruz. Bizim savunduğumuz sinema, evrensel sinema değerlerini taşıyan, içinde sanat dokusu ve kokusu olan, izleyenlere düşünce aşılayan, sanat sevgisini yücelten, duygulandıran filmlerin yapıldığı sinema. Böyle önemli filmler yapmanın savunucusuyuz biz" diye konuştu.



İnanır, Ordu'da da bir dizi çekebileceklerini ancak bu konuda belediyelerden bir davet beklediklerini sözlerine ekledi.



Vali Düzgün de ziyaretinden dolayı İnanır'a teşekkür ederek, Ordu'yu simgeleyen bir tablo hediye etti.