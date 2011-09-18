-İnanır, Çehre ve Özgentürk'e ödül ADANA (A.A) - 17.09.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 18'incisini düzenlediği Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin açılışında yönetmen Ali Özgentürk ile sinema sanatçıları Nebahat Çehre ve Kadir İnanır'a ''Yaşam Boyu Onur Ödülleri'' verildi. Merkez Park Amfi Tiyatro'da düzenlenen açılış töreni ve onur ödülleri için gelen sanatçılar kırmızı halı üzerinden geçerek tören alanına girdi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, törenin açılışında yaptığı konuşmada, 40 yılı aşkın bir geçmişi olan festivalin Adana ile özdeşleştiği ancak giderek uluslararası bir boyut da kazandığını belirtti. Sinemanın Türkiye'de 100 yılını kutlamaya hazırlandığını ifade eden Yılmaz, bir zamanlar toplumsal hayattan uzaklaşan sinemanın son dönemlerde giderek daha güçlü bir şekilde toplumsal ve kültürel hayata girdiğini söyledi. -Ödül töreni- Konuşmaların ardından Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, ''Yaşam Boyu Onur Ödülü''nü Ali Özgentürk'e verdi. Özgentürk, sahnede yaptığı konuşmada, Adana'ya yakışan, çok sesli bir festivali gerçekleştirdikleri için Adanalılara teşekkür ettiğini belirterek,''Adana halkına teşekkür etmek istiyorum çünkü 19 yaşıma kadar ruhumu onlar dizayn ettiler. Dadaloğlu'na, Karacaoğlan'a, Yılmaz Güney'e teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı ben bu ödülü alamazdım'' diye konuştu. Aynı ödüle layık görülen Kadir İnanır'ın ödülünü ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Faruk Şahin verdi. İnanır, ödülünü alırken, ''Geçmişte Adana'nın desteği olmadan film çekmek çok zordu. Meslek hayatımın 42. yılında böylesi bir gecede onurlanmak, bir sanatçının istediği ve arzuladığı en büyük değerdir. Daha önce yine Adana'da almış olduğum, 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün yanına şimdi bu ödülü koyacağım'' dedi. ''Yaşam Boyu Onur Ödülü''ne layık görülen bir diğer isim Nebahat Çehre'ye ise ödülünü Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz verdi. Çehre, kendisinin de Adanalı sayıldığını belirterek, ''Burada geçmiş dönemde çektiğimiz bir filmde beni diri diri toprağa gömmüşlerdi. O zaman çok korkmuştum ve oyunculuk adına da büyük heyecan yaşamıştım. Bir insan için alabileceği en önemli ödül, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'dür. Bu onura layık olmaya çalışacağım'' diye konuştu. -Özgentürk'ten eleştiri- Bu arada, törende ödüle layık görülen yönetmen Ali Özgentürk, Merkez Park Amfi Tiyatro'ya gelişi sırasında gazetecilerin duygularını sorması üzerine, ''Neden verdiklerini bilmiyorum. Sahnede bir şeyler söyleyeceğim'' dedi. Verilen ödülün çok değerli olduğunu düşündüğünü belirten Özgentürk, şöyle devam etti: ''Hak edip etmediğimi bilmiyorum artık. Altın Koza'nın Adana'ya yaraşır iyi bir festival olma mücadelesi verdiğini düşünüyorum. Ama bir şey var. Bizim film festivallerinde resmi insanlar çok öne çıkıyorlar. Valiler, bakanlar. Bu festivaller sanat, kültür insanlarının festivalleri. Bizim dinimizde hayır yapanlar hiç ortaya çıkmazlardı. Belediye başkanları festival yapıyor devamlı sahnede konuşuyor. Bakanlar konuşuyor, Vali konuşuyor. Antalya'da festival yapıyorlar orada da CHP'liler konuşuyor. Sanat ve kültür festivali bu. Bunu çok dikkate almak lazım. O sahnede oyuncular ve yönetmenler olmalı. Burada 50 tane resmi araba gördüm. Burada içeri giremiyoruz. Bu bir kültür ve sanat olayı başka şeyi karıştırmamak lazım.''