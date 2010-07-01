İnanılmaz hata

T24- 'Canlı bomba' diye her tarafa fotoğraflarını astılar



Terör örgütü PKK adına "canlı bomba" olarak eylem gerçekleştirebileceği iddiasıyla, fotoğraf ve bilgilerinin yer aldığı afişler kamu kurumlarına dağıtıldığı öne sürülen, gazetelerde haber olan P.B,

İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak konuyla ilgili bilgi istedi.



İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi’nde açıklama yapan P.B, dün bazı yayın organlarında yer alan "Adana’da terör örgütü üyesi kadının ’canlı bomba’ olarak eylem yapacağı’ haberlerinde, kendi fotoğraf ve kimlik bilgilerinin yer aldığını söyledi. P.B. Adana’da güvenlik birimlerinin binalarına asılan, kamu kurumlarına uyarı amaçlı gönderildiği iddia edilen "canlı bomba" afişlerinde de kendi fotoğrafı ve isminin yer aldığını öğrendiğini bildirdi.



P.B. açıklamanın ardından İHD yöneticileriyle birlikte Konak Meydanı’ndaki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü binasına giderek, Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Hakkında bombacı olduğuna dair bir bilgi ya da arama, yakalama kararının bulunup bulunmadığına dair cevap isteyen P.B, daha sonra Emniyet Müdürlüğü’nden ayrıldı.



İzmir Karabağlar ilçesinde yaşayan P.B, gazetecilerin soruları üzerine, fotoğrafının gazetelerde yer almasının ardından halkın kendisine canlı bomba olarak baktığını, bunun üzerinde psikolojik baskı yarattığını ve sokağa çıkamadığını belirterek, suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



Adana’da, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarında bomba eğitimi gören P.B. adlı kadın teröristin eylem yapmak üzere Adana’ya gönderildiği belirlendi.



Adana’da, jandarma ve emniyet müdürlüğünce tüm birimlere "acil" başlıklı "muhtemel eylem" konulu uyarı yazısı gönderilerek, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarında bomba eğitimi gören P.B. adlı kadının eylem yapmak üzere Adana’ya gönderildiğini tespit edildiği belirtilmişti. Yazıda, "canlı bomba" olarak eylem yapabileceği uyarısında bulunulmuş ve dikkat

edilmesi çağrısı yapılmıştı.