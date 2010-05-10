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Yaşam

'İnanılmaz Buluş'

Buluş sayesinde görme engelliler 6 dilde kitap okuyabilecek.

10 Mayıs 2010 03:00

T24-  Fransız mühendis Raoul Parienti, görme engellilerin en büyük sorunlarından biri olan okuma konusunda devrim niteliğinde bir buluşa imza attı.


Görme engellilerin kullandığı Braille alfabesine atıfla “Top Braille” adı verilen cihaz, görme engellilerin metinleri kimsenin yardımı olmadan okumasını sağlıyor. Bir bilgisayar faresi büyüklüğünde ve 100 gram ağırlığında olan cihaz, okunması istenen metnin üzerinde tutuluyor.


Cihazın içindeki mikro kamera kelimeleri tanıyarak sesli olarak iletiyor. Aynı zamanda cihazın üzerindeki altı elektromanyetik nokta sayesinde harfler Braille alfabesinde de kullanıcıya aktarılıyor. Cihaz altı dilde kelimeleri tanıyabiliyor. Satır bittiği zaman ise cihaz sesli uyarıyla kullanıcıya durumu bildiriyor. (habertürk)

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