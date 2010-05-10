'İnanılmaz Buluş'

T24-

Görme engellilerin kullandığı Braille alfabesine atıfla “Top Braille” adı verilen cihaz, görme engellilerin metinleri kimsenin yardımı olmadan okumasını sağlıyor. Bir bilgisayar faresi büyüklüğünde ve 100 gram ağırlığında olan cihaz, okunması istenen metnin üzerinde tutuluyor.Cihazın içindeki mikro kamera kelimeleri tanıyarak sesli olarak iletiyor. Aynı zamanda cihazın üzerindeki altı elektromanyetik nokta sayesinde harfler Braille alfabesinde de kullanıcıya aktarılıyor. Cihaz altı dilde kelimeleri tanıyabiliyor. Satır bittiği zaman ise cihaz sesli uyarıyla kullanıcıya durumu bildiriyor. (habertürk)