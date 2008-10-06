İnançlı kişiler acıya daha dayanıklı

İngiliz bilim insanları, dini inancı olan kişilerin, inançları sayesinde fiziksel acıları daha az hissetmeyi başardığını belirledi.



Oxford Üniversitesi'ne bağlı 'Zihin Bilimi Araştırma Merkezi'nce yapılan deneyde kendisini inançlı olarak tanılayan 12 koyu Katolik ve 12 ateist gönüllü kullanıldı.



Uzmanlar, deney sırasında gönüllülerden, ressam Sassoferrato'nun 17. yüzyılda yaptığı ünlü 'Meryem Ana' ile Leonardo Da Vinci'nin 'Ermin'li Leydi' tablolarına bakmalarını istedi. Resime baktıkları sırada sol ellerine elektrik şoku verilen deneklerin başlarına yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyin aktiviteleri izlendi.



Uzmanlar, beyin aktivitelerinden inançlı kişilerin Meryem Ana portresine bakarken elektrik şokunun yarattığı acıyı yüzde 12 oranında daha az hissettiklerinin anlaşıldığını belirtti.



Ateistlerde ise acı seviyesinin her iki tabloda da aynı kaldığı belirlendi.