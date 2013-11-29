SEKAM'ın araştırması Twitter'ı salladı: Ateistsek Allahsız da değiliz ya!

Anadolu Ajansı'nın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi'nin (SEKAM) yaptığı "Gençlik Araştırması"na dayanarak servist ettiği "ateist gençlerin yüzde 61'i Allah'a inanıyor" haberi Twitter'da gündem oldu.

SEKAM'ın 81 ilde 15-28 yaş aralığındaki 5 bin 541 gençle yaptığı araştırmada "ateist" kimliğini kendisine uygun bulan 160 gencin verdiği yanıtlar şaşırttı. Ateist olduğunu belirten 160 gencin yüzde 61'i "Allah'ın varlığına kesinlikle inanırım", yüzde "18'i "inanırım", yüzde 13'ü "şüpheliyim", yüzde 9'u ise "inanmam" seçeneğini işaretledi.

Twitter'daki Allah'a inanan ateistlerle ilgili yorumlardan bir derleme: