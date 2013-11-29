SEKAM’ın iddiası: Ateist gençlerin yüzde 61'i Allah’a inanıyor

Anadolu Ajansı'nın SEKAM’ın yaptığı “Gençlik Araştırması”ndan çıkan sonuçlara dayandırdığı haberde, 'ateist gençlerin yüzde 61'inin Allah'a inandığı' öne sürüldü.

Anadolu Ajansı'nın Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi'nin (SEKAM) yaptığı "Gençlik Araştırması"na dayandırarak servis ettiği haberde ilginç iddialara yer verildi.

Habere göre, SEKAM, Türkiye'de gençliğin özelliklerini, karşılaştıkları sorunları, kimliklerini ve beklentilerini ortaya koymak üzere, 81 ildeki 352 yerleşim biriminde, 15-28 yaş grubuna yönelik "Türkiye Gençlik Raporu: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri" başlıklı araştırma gerçekleştirdi. "Katmanlı tesadüfi örneklem tekniği" tercih edilen araştırmada, 5 bin 541 kişiye anket çalışması uygulandı.

Araştırmanın proje yönetmenliğini Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, koordinatörlüğünü Hanefi Mahitapoğlu yaptı. Prof. Dr. Burhanettin Can, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Mete Doğruer, Doç. Dr. Mustafa Tekin, Abdulvahap Yaman, Şemsettin Özdemir, Gürsel Ulukır, Metin Alpaslan ve Cevat Özkaya da projede "araştırmacı" olarak görev aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, araştırmada, gençlere dini ve siyasi kimliklerini belirlemek üzere sorular yöneltildi.

Katılımcılara "Aşağıdaki kimlik size ne oranda uyar?" şeklinde soruldu. Birden fazla şıkkın seçilebildiği soruda, "Bana çok uyar" seçeneği yüzde 43 oranında "Müslüman", yüzde 31 oranında "İlerici", yüzde 29 oranında "Atatürkçü", yüzde 23 oranında "Laik", yüzde 22 oranında "İslamcı", yüzde 22 oranında "Milliyetçi", yüzde 19 oranında "Dindar", yüzde 18 oranında "Kemalist", yüzde 8 oranında "Ülkücü", yüzde 15 oranında "Sosyalist", 13,4 oranında "Devrimci", yüzde 5,4 oranında "Feminist", yüzde 3,5 oranında "Komünist", yüzde 1,4 oranında "Ateist" kimlik için işaretlendi.

Gençler, "Bana hiç uygun değil" tercihini ise yüzde 74 oranında "Ateist", yüzde 59 oranında "Komünist", yüzde 43 oranında "Feminist", yüzde 36 oranında "Ülkücü", yüzde 31 oranında "Devrimci", yüzde 16,7 oranında "Muhafazakar", yüzde 10,3 oranında "İslamcı" kimlik için kullandı.

"Allah'ın varlığına inanma durumunuz nedir?" şeklindeki soruyu, farklı siyasi görüşlerden gençlerin yüzde 100'lere varanı "Kesinlikle inanırım", "İnanırım" seçeneklerini işaretledi.

Ankete katılan 5 bin 541 gençten "Ateist" kimliğini kendisine uygun bulan 160 gencin verdiği yanıtlar ise şaşırttı.

Bu gençlerin yüzde 61'i "Allah'ın varlığına kesinlikle inanırım", yüzde "18'i "inanırım", yüzde 13'ü "şüpheliyim", yüzde 9'u ise "inanmam" seçeneğini işaretledi.