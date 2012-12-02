İnanç Makinel’e İtalya’dan birincilik ödülü

IŞIL ÖZ

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı İnanç Makinel, İtalya’nın Alessandria şehrinde bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Capucilli-Patane-Respighi Şan Yarışması’nda birincilik ödülü kazandı.

Yarışmada jürinin dikkatini çeken İnanç Makinel, ‘Bootega del lirica 2013 Yaz Festivali’ne davet edilerek, Verdi’nin Atilla Operası’nda “Ezio” rolü için angajman yaptı.

İtalya, ABD ve Slovenya’dan müzik dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı jürinin başkanlığını ünlü orkestra şefi Lorenzo Catrioata Skanderberg yaptı. Jüri başkan yardımcısı iseTürkiye’den, Samsun Operası Genel Müzik Direktörü Mehmet Yılmaz idi.

Çeşitli ülkelerden 25 kişinin yarı finale kaldığı yarışmada, finalde 8 aday yarıştı. Birincilik ödülünü Türkiye’den İnanç Makinel, ikincilik ödülünü Güney Kore’den soprano Ann Sun Young kazanırken, Güney Kore’den baritone Kim Young Hoon ve ABD’li soprano Anna Consolaro, üçüncülük ödülünü paylaştılar. Ayrıca Güney Kore’den baş Choi Swing Pil ve ABD’den soprano Sara Pardo, mansiyon ödülüne layık görüldüler.

İnanç Makinel, T24’e yaptığı açıklamada, yurtdışında katıldığı ilk yarışma sonrası böyle bir sonuç aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi ve ekledi: “Bir Türk sanatçı olarak İtalya’da ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Benim gibi sanata gönül vermiş diğer gençlerin de önünün açılması için sanata, sanatçıya desteğin artarak devam etmesini umuyorum...”

İnanç Makinel kimdir?

1977’de Düsseldorf'ta doğan sanatçı, 1998’de girdiği Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Tanju Nebol’un öğrencisi olarak 2003’te mezun oldu. 2001’de Devlet Opera ve Balesi’nin açtığı sınavı kazandı. 2005’ten beri çalışmalarını Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde sürdürüyor. Türkiye’nin birçok sahnesinde rol alan sanatçının repertuvarında başlıca; Sevil Berberi (Figaro), Figaro'nun Düğünü (Kont Almaviva), Lucia di Lammermoor (Enrico), İphigenie en Tauride (Orestes), Cosi fan Tutte (Guglielmö), Madama Butterfly (Sharpless), Ağrıppina (Ottone) eserleri bulunuyor. Sanatçı, 2009 yılında İzmir’de düzenlenen ‘Ulusal Genç Solistler Yarışması’nda da birinciliğe layık görülmüştü.