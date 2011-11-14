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İnanç kitabı yazıyor

Son albümü “Hayat Bi Gün” ile dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen sürpriz bir projeyle hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor.

14 Kasım 2011 02:00



T24- Son albümü “Hayat Bi Gün” ile dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen sürpriz bir projeyle hayranlarını şaşırtmaya hazırlanıyor. Bir tarafta “Çocuklar Gülsün Diye” kampanyası diğer tarafta sahne çalışmaları derken Ergen şimdi de bir kitap yazmak için kolları sıvadı.



Vatan'ın haberine göre, gizli gizli yayıncılarla görüşen Ergen’in yazacağı kitabın içeriğinin inançlar, mistik bilgiler, kişisel gelişim ve bakım gibi konular üzerine olacağı öğrenildi.

Bu kitaba çok önem veren ünlü sanatçı, yazacağı konularla ilgili uzmanlardan da bilgi alışverişi yapmaya devam ediyor.


Son zamanlarda okuduğu kitapları twitter’daki takipçileriyle paylaşan Gülben Ergen son olarak H. Nur Artıran’ın yazdığı Mesnevì sohbetlerden oluşan “Aşk Bir Davaya Benzer”i sevenlerine tavsiye etmişti. Ergen aynı zamanda Mevlana’nın sevdiği sözlerini de sayfasından paylaşıyordu.



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