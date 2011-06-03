İnan Kıraç'tan Başbakan'a 'risk' cevabı: Kişisel izlenim

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Kıraç: Kişisel izlenim

Erdoğan, önceki akşam TRT Haber’de canlı yayınlanan Seçim Özel programında soruları yanıtladı. Anketlerde AKP’nin birinci parti çıkmasına karşın İnan Kıraç’ın, ‘CHP’nin birinci parti olacağı konusunda gazetecilerde iddiaya girdiği’ yönündeki habere Erdoğan şu tepkiyi verdi:“Ben doğrusu İnan Kıraç’ı bu işlerin içinde görmek istemem. Bu işlere bulaştığını duymak da istemem. Bu beni ciddi anlamda rahatsız eder ve yakıştıramam da. Ama hakikaten, yazılanlar söylenenler doğruysa, bu tabi geleceğe yönelik herhalde kendisi de bazı riskleri üstlenmiş demektir. Çünkü bir iş adamı ülkede belli bir güce, belli bir imkana sahip bir iş adamının, böyle bir şeyin içerisine girmesi, adım atması kendisi açısından da ciddi bir risktir. Hiçbir iş adamı bu tür şeyin içerisine böyle girmez. Ama girenlerini de takdir ederim, tebrik ederim. Demek ki dobra dobra çıkmış ’benim yaklaşımım budur’ demiş. Konumunu yerini ortaya koymuş. Fakat onu teyit eden bir şeyi kendisi yaptı mı, o da önemli. Ben de bir iki gazetede okudum ama kendisinden tekzip eden ya da doğrulayan bir şey çıktı mı, çıkmadı mı onu bilmiyorum.”Erdoğan’ın bu sözleri üzerine, Kıraç, sohbetteki iddiasının ‘kişisel izlenimi’ olduğunu açıklarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Başbakan’a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Şantaj ve tehdit. AKP zaten önümüzdeki seçimde iktidar olursa iş adamlarının hepsine söylüyorum, mal varlıklarını başka yerlere kaydıracaklardır. AKP bunu yapacaktır” dedi.Cumhuriyet yazarı Cüneyt Arcayürek, 25 Mayıs tarihli yazısında, Kıraç’ın adını vermeden bir işadamının gazetecilerle CHP’nin birinci parti geleceği yönünde iddiaya girdiğini yazmıştı. Arcayürek, okuyucuların ısrarlı sorması üzerine 28 Mayıs tarihli yazısında Kıraç’ın ismini açıkladı.İnan Kıraç, çıkan haberler üzerine dün bir açıklama yaptı. Kıraç şöyle dedi: “Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Cüneyt Arcayürek, Emre Kongar’la seçimler üzerine görüş alışverişinde bulunduğumuz ve daha önceki seçim dönemlerindeki gibi görüş ve tahminlerimizi birbirimize bildirdiğimiz sohbetimizin sonlarına şahit olmuştur. Sayın Arcayürek’in 26 ve 28 Mayıs 2011 tarihlerinde görüşlerini bildirdiği yazılar üzerine spekülatif yorumlar yapılmaktadır. Sayın Kongar ile seçimlerin muhtemel sonuçlarını konuştuğumuz ve yemeğine bahse girdiğimiz sohbetimiz “güvenilir bir kaynağa dayalı” değil, kişisel izlenimlerimize ilişkindir. Adımın bir süredir siyasete karıştırıldığı, şaşırarak izlediğim ve hakikati yansıtmayan haberlerden samimi olarak rahatsızlık duyuyorum.