İnan Kıraç: Ünal Aysal'ın ayağına gidip yalvarıp engelleyeceğim

Galatasaray'ın duayenlerinden İnan Kıraç, “Herkes başkana ziyarete gitsin, desin ki, 'Bir devre daha ol, bizi bırakma'... Bunu muhafelet yapsın. Divan'da onu kıranlar yapsın. Aysal'ın elinde sonuçta bütün yetkiler var. Dönmezse ben İstanbul'a döner dönmez yalvaracağım. Gideceğim ayağına yalvaracağım” dedi.

İnan Kıraç'ın Telegol'de Serhat Ulueren’in sorularını yanıtladı. Kıraç şunları söyledi:

Ünal Aysal, Ali Dürüst'ü, Abdurrahim Albayrak'ı, Fatih Terim'i göndererek ne kazandı?

Ben G.Saray’ın içinde olan bir insan değilim. Ben sadece eğitim vakfında varım. Onun dışındaki konuları bilmiyorum. Orada bir ekip var ve kararları onlar verir. Ayrılıkların olmasıyla düzen bozuldu. Sonuçta G.Saray’a yazık oldu. G.Saraylılar G.Saray'a yazık ettiler. Ben ona üzülüyorum başka bir şeyim yok. Ünal Aysal yorulmadı. Ünal daha çok çalışacaktı. Ama G.Saraylılar, sizler değil, basın değil. Ama G.Saray’ın kendi yapısı içinde Ünal’ı götürdüler.

Bozuk plak gibi konuşuyorlar

Kim yani bu yapı kim? Muhalefet de yok ki!

Muhalefet yok evet. Ama muhalefette konuşan insanlar hep bozuk plak gibi aynı şeyi söylüyorlar. Beni fazla öne çıkardığınız müddetçe G.Saray’a iyilik yapmıyorsunuz. Ben G.Saray içinde ağabeylik vasfımı mektebimi, üniversitemi korumak mecburiyetinde olan bir kişiyim. Yaşım oldu 78. Yoruldum o yüzden yani birilerine bırakmak istiyorum.

Hanımım hasta başkan olamam

Yani G.Saray’da başkan olmanız söz konusu bile olmaz mı sizin?

Mümkün değil.

Niye ama Ünal Aysal 74 yaşında başkan oluyor da…

Bir şey söyleyeyim. Hedeflerimin başında 1. sebebim hanımım. Hanımım rahatsız. Ben bütün önceliklerini ona vermek mecburiyetinde olan kişiyim. İkincisi bir sevdam var. Türkiye’de otomobil sevdam. Yerli marka olarak bir mücadele içerisindeyim. Bir de onu yapıyorum. Bir de G.Saray Eğitim Vakfı’na sahip çıkmaya çalışıyorum.

Telefonla konuştum çok kırgın

Peki Faruk Süren konuşuluyor, Alp Yalman deniliyor. Siz bunları da çok iyi tanıyorsunuz, ne diyorsunuz?

Valla bilemiyorum. Samimi olduğunu düşünmüyorum. Yani üzgünüm. G.Saray doğrusunu seçecektir. Kim girerse girecektir ve doğru kararı verecektir kanaatindeyim.

Başkan çok kırgın

Ünal Aysal tekrar seçime girer mi? Aday olma ihtimali var mı sizce?

Anladığım kadarıyla çok kırgın.

Tamam kırgın da o kırgınlığı giderilebilir, istenirse gönül alınabilir.

İnşallah aldırırız da. Hele şu devirde inan ki bırakma kararı vermesine çok üzüldüm ve kendisiyle yaptığım konuşmada çok kırgın olduğunu anlayınca sesimi çıkaramadım. G.Saray’a başkan olacak insanın parası olmalı düşüncesi çok yanlış. Şuan bak bunu samimi söylüyorum. G.Saray’ın şuan bir nakit problemi yok. Bütün borçlar ertelenmiş ve doğru şekilde yayılmış vaziyette. Bu doğru. Artı G.Saray’ın herhangi bir nakit problemi yok. Paralı yöneticiye ihtiyacı yok yani.

G.Saray'ı AIG'den kurtardı

Her şeyi anlıyorum da ben sizin bu Ünal Aysal’a olan sevginizi ve şeyinizi beraberliğinizi çözemiyorum. 12 milyon dolar repodan para kazandı bu adam.

Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bunu kabul etmiyorum. Çünkü o tarihte ben dahil G.Saray’a bu şekilde bir kaynak yaratılmasaydı çok daha zor günler yaşardık. Dolayısıyla Aysal G.Saray’ı AIG’den kurtaran adamdır. Ondan sonra da 13 milyon mu kaldı, 3 milyon mu kaldı, 2 milyon mu kaldı onları da bir şekilde G.Saray’a ödemiştir Ünal Aysal.

O toplantı yanlış gibiydi

Son olarak İnan Ağabey, G.Saray nasıl kurtulur sizce? Kurtuluş reçetesi alabilir miyim sizden?

Birbirleri ile kavga ederek değil. Güle oynaya. Herkes ziyarete gelsin. Başkana gitsin desinler ki seninle beraber bir devre daha olmak için buradayız. Bizi bırakma desinler. Bunu muhalefetteki kişiler yapacak. Divan toplantısında onu kıranlar. Sonuçta Ünal Aysal elinde bütün yetkileri olan bir adam. Riva’yı da satabilirdi onu da satabilirdi. Adamın getirdiği formülleri beğenmediler. O toplantı yanlış bir toplantıydı gibime geliyor.

Ünal Aysal’ın geri dönmesi konusunda bir ümidiniz var mı? Barış sağlanırsa bu gerçekleşir mi?

Evet evet inşallah. Yani gelince döner dönmez yalvaracağım. Gideceğim ayağına yalvaracağım.

Terim ve Aysal'ın kapısında yatardım

Fatih Terim’in gönderilişi peki.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasında iki tarafı da hatalı görüyorum. Hem Fatih Hoca hem de yönetim. Bu kararı bir kişiye bağlamam. 12 kişinin ortak imzasıyla yönetimden böyle bir karar çıkmış. O dönemde yurt dışındaydım. Eğer orada olsaydım kendimi ortaya atar ve iki tarafa da yalvarırdım. Bu işi yapmamaları için. Ben G.Saray’da hiç kimsenin bir şekilde kavga etmesine veya birbirini kırmasına karşıyım. Gider her iki tarafa da yalvarırdım yolları ayırmamaları için. Yani yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz derdim.

Fatih Hoca’yı çok severim

Ama bana göre Fatih Terim kovulmadı. Fatih hocam da gitti federasyon ile anlaşmalarını yaptı.

Yani şöyle söyleyeyim bak. Fatih hocam benim çok sevdiğim, G.Saray’a büyük hizmetleri dokunmuş bir insandır. O nedenle tekrar ediyorum. Ben olsaydım o devrede her ikisinin de kapısına yatar ve bu kararlarını düzeltmek için mücadele ederdim ama maalesef olmadı.

Takımda 2-3 kişiyi sayamam

Futbol takımı bu sezon istendiği gibi gitmiyor. Bu konuda bir düşünceniz var mı?

Valla sana bir şey söyleyeyim. İnanır mısın bu sene seyretmeme kararı aldım. Bu da üzdü. İzlemiyorum, zevk de almıyorum. Locam olmasına rağmen maçlara da gitmiyorum. Acaba ekol farkı mı var diye düşünüyorum. Alman antrenörle devam etseydik daha iyi mi olurdu onu da düşündüm. Bir şey söyleyeyim mi? Bana takımı say dersen 2-3 kişiyi ya sayarım ya sayamam.

Melo G.Saray'ı aşağıya çekmemeli

Melo için ne düşünüyorsunuz?

Tabi Melo’yu biliyorum, biliyoruz. Atak olan bir adam. Bazı futbolcuların G.Saray’a, insanlara yakışmış olması lazım. G.Saray, Türkiye’de örnek bir kurum. O kurumu hiç kimsenin aşağı çekici hareket etmemesi lazım.

Melo yakışıyor mu sizce bu kuruma?

Zor bir sual.