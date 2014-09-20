T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saray'ın duayeni İnan Kıraç: Aysal kaybedilmemeli

Ünal Aysal’ın ‘erken seçim’ kararını Galatasaray Kulübü’nün önemli ismi İnan Kıraç yorumladı

20 Eylül 2014 16:28

Galatasaray camiasının duayen ismi İnan Kıraç, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ünal Aysal’ın seçim kararı için, “Sayın Başkan Ünal Aysal’a büyük saygım var. Bir karar aldıysa muhakkak doğrudur. Onun gibi değerli bir insan, iyi bir Galatasaraylı kaybedilmemeli” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ın sarı-kırmızılı camianın yönetim kuruluna karşı yaşadığı ‘güven bunalımı’nı gerekçe göstererek ‘erken seçim’ kararı almasının yankıları sürüyor. Aysal, 25 Ekim’deki genel kurulda yeniden aday olup olmayacağını henüz açıklamadı. Ancak camiadan gelen ilk bilgiler Ünal Aysal’ın kararını vermek için bir süre daha bekleyeceği yönünde.

Muhalefet kanadı ise şu an net bir hazırlık içinde değil. Kulislerde Faruk Süren, Adnan Öztürk ve Haluk Ulusoy’un adı başkanlık için geçse de sarı-kırmızılı camianın bu üç önemli ismi kongreye yönelik bir çalışma yapmıyor. 16 ay önce olağanüstü genel kurul kararı alıp Ali Dürüst, Adnan Öztürk, Abdurrahim Albayrak gibi isimlerle yollarını ayıran, yeni bir yönetimle göreve devam eden ancak kendi belirlediği isimlerin bazılarıyla ‘uyum sorunu’ yaşayan Ünal Aysal’ın ‘erken seçim’ kararını Galatasaray Kulübü’nün önemli ismi İnan Kıraç yorumladı.

Cumhuriyet’ten Cumhur Önder Arslan’ın haberine göre, hatırlanacağı üzere Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’ın, Ünal Aysal’ın başkanlığa gelmesinde önemli bir rolü olmuştu. Kıraç, Aysal’ın seçim kararı için “Yurt dışından yeni (dün sabah) döndüm. Galatasaray’la ilgili son gelişmelerden haberdar değilim. Galatasaray’ın mektep tarafıyla ilgileniyorum. Sayın Başkan Ünal Aysal’a büyük saygım var. Bir karar aldıysa muhakkak doğrudur. Onun gibi değerli bir insan, iyi bir Galatasaraylı kaybedilmemeli. Galatasaray üzerine de daha fazla konuşmak istemiyorum” yorumunda bulundu.

ETİKETLER

inan kıraçgalatasarayünal aysalseçimkarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24