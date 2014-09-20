G.Saray'ın duayeni İnan Kıraç: Aysal kaybedilmemeli

Galatasaray camiasının duayen ismi İnan Kıraç, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Ünal Aysal’ın seçim kararı için, “Sayın Başkan Ünal Aysal’a büyük saygım var. Bir karar aldıysa muhakkak doğrudur. Onun gibi değerli bir insan, iyi bir Galatasaraylı kaybedilmemeli” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ın sarı-kırmızılı camianın yönetim kuruluna karşı yaşadığı ‘güven bunalımı’nı gerekçe göstererek ‘erken seçim’ kararı almasının yankıları sürüyor. Aysal, 25 Ekim’deki genel kurulda yeniden aday olup olmayacağını henüz açıklamadı. Ancak camiadan gelen ilk bilgiler Ünal Aysal’ın kararını vermek için bir süre daha bekleyeceği yönünde.

Muhalefet kanadı ise şu an net bir hazırlık içinde değil. Kulislerde Faruk Süren, Adnan Öztürk ve Haluk Ulusoy’un adı başkanlık için geçse de sarı-kırmızılı camianın bu üç önemli ismi kongreye yönelik bir çalışma yapmıyor. 16 ay önce olağanüstü genel kurul kararı alıp Ali Dürüst, Adnan Öztürk, Abdurrahim Albayrak gibi isimlerle yollarını ayıran, yeni bir yönetimle göreve devam eden ancak kendi belirlediği isimlerin bazılarıyla ‘uyum sorunu’ yaşayan Ünal Aysal’ın ‘erken seçim’ kararını Galatasaray Kulübü’nün önemli ismi İnan Kıraç yorumladı.

Cumhuriyet’ten Cumhur Önder Arslan’ın haberine göre, hatırlanacağı üzere Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’ın, Ünal Aysal’ın başkanlığa gelmesinde önemli bir rolü olmuştu. Kıraç, Aysal’ın seçim kararı için “Yurt dışından yeni (dün sabah) döndüm. Galatasaray’la ilgili son gelişmelerden haberdar değilim. Galatasaray’ın mektep tarafıyla ilgileniyorum. Sayın Başkan Ünal Aysal’a büyük saygım var. Bir karar aldıysa muhakkak doğrudur. Onun gibi değerli bir insan, iyi bir Galatasaraylı kaybedilmemeli. Galatasaray üzerine de daha fazla konuşmak istemiyorum” yorumunda bulundu.