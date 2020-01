İnan Kıraç: Türkiye'nin ilk yerli otomobili elektrikli olacak

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'nin ilk yerli otomobilini yapacak 5\'li grubun içinde yer alan Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, yapacakları otomobilin elektrikli olacağını belirterek, \"Hangi şehirde yapacağız, hangi modeli yapacağız gibi konularımız var. Şu anda Türkiye\'nin her yerinde bu otomobili kullanmak mümkün mü, değil, altyapı lazım. Benzin doldurur gibi elektrik dolumu yapılabilecek istasyonlar lazım\" dedi.

Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu\'nun düzenlediği \'Şirketlerde Devamlılığın Metotları\' konferansına konuşmacı olarak katıldı. ATSO Atatürk Konferans Salonu\'nda konuşan Kıraç, her şirketin kurumsallaşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. İşi en iyi bilen, ülke politikalarını bilen kişilerin işin başına geçmiş olması gerektiğini belirten Kıraç, \"Profesyonellerin aileye karşı 2-3 vazifesi vardır. Bu profesyonel yöneticiler herhangi bir şirketi satıyor veya alıyorsa bu durumu aileye gösterecek. İkinci konu ise doğrudan doğruya bir şeyi girecekseniz muhakkak senelik program ile 10 senelik program hazırlananız gerekiyor. Koç grubunda senelik farklılıklar son 20 senede yüzde 5\'i geçmemiştir. Bu Koç grubunda mevcut takımın kalitesini gösteriyor\" dedi.

GENÇLERE ÖNERİLER

Sanayide mühim olan konunun yatırımı yenilemek olduğunu belirten Kıraç, sanayinin mücadele etme kabiliyetinin bundan geldiğini söyledi. Sanayinin kendini güncellememesi durumunda rekabetin şirketi yok edeceğini belirten Kıraç, şöyle devam etti:

\"Tofaş\'ta son görevimde yılda 220 bin vasıta 9 bin kişi ile üretildi. Şimdi 450 bin vasıtayı 6 bin kişi ve 750 robot yapıyor. İnsan kalitesinin seviyesi yükselmiştir. Daima okumanız lazım, daima iyi ve kaliteli adam yetiştirmemiz lazım. 1960 yılında Otosan\'da 1 mühendisimiz vardı. Şimdi AR-GE\'de çalışan mühendis sayısı 4 binin üzerinde. Muhakkak işin başında olun ve yanınızda çalıştırdığınız kişileri çok iyi seçmelisiniz. Onları değişik kurslara göndermeniz şart. Dünya çok hızlı bir değişimin içine girdi.\"

HOCALAR KAVGA EDİNCE AKMED\'İ KOÇ ÜNİVERSİTESİ\'NE DEVRETTİ

Türkiye\'de birçok insanın birbiri ile konuşmayı unuttuğunu kaydeden İnan Kıraç, \"Gençler bunun yanlış olduğunu gördüler ve beraber çalışıyor. Antalya\'da üzüldüğüm bir örnek var. Antalya Akdeniz Kültür Medeniyetlerini Araştırma Merkezimiz (AKMED) var. O yapıyı Koç Üniversitesi\'ne devrettim. Burada 20 sene boyunca Akdeniz Üniversitesi çatısı altında arkeoloji bölümü öğrencilerini o yapı içinde okuttuk. Sonra bölümün 2 profesörü birbirine küstü ve öğrenci getirmemeye başladı. Rektöre gittim ve bunları birleştirelim dedim. Rektör bana dedi ki \'Rektörlükte 25 profesör var ama bunların 4-5\'i birbiriyle konuşuyor.\' En üst seviyede olan profesörlerin bu konumda olmaları çok yanlış.\"

TURİZM ELEŞTİRİSİ

İnan Kıraç, Antalya\'da sadece güneş ve denizin satıldığını belirterek, Antalya\'nın dünyanın en mühim eski alt yapısına sahip bir bölgede olduğunu söyledi. Antalya\'nın 28 ören yerine sahip olduğunu hatırlatan Kıraç, \"Başka bir yerde bunu bulamazsınız. Bu ören yerleri için sadece bir kitap var. Bu ören yerlerini oteller pazarlamasını bilmiyor\" dedi.

6-7 EYLÜL\'DE ERMENİ VE RUMLAR ÜLKEYİ TERK ETTİ

Yetişmiş insan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Kıraç, \"Kaliteli insan kaybediyoruz. Ne çektikse insanımızın olmamasından kaynaklandı. Çanakkale harbinde Almanları affedemem çünkü okuyan nüfusumuzu askere aldılar. Osmanlı okuyanları askere almıyordu. O nedenle büyük zorluk çektik. İkinci büyük hatayı 6-7 Eylül\'de yaptık. Ermeni ve Rumlardan 250 bini ülkeyi terk etti. Onlardan çok şey öğrendik ve daha öğrenmeye devam edecektik\" dedi.

TÜRKİYE\'NİN İLK YERLİ OTOMOBİLİ ELEKTRİKLİ OLACAK

Türkiye\'de yerli otomobili üretecek 5\'li grubun içinde bulunan Kıraç, son gelişmeler hakkında da bilgi verdi. Yapacakları otomobilin elektrikli olacağını belirten Kıraç, \"Hangi şehirde yapacağız, hangi modeli yapacağız gibi konularımız var. Fakat 5 kişilik grup doğru bir gruptur. Şu anda Türkiye\'nin her yerinde bu otomobili kullanmak mümkün mü, değil, altyapı lazım. Benzin doldurur gibi elektrik dolumu yapılabilecek istasyonlar lazım. Doğru zamanda Türkiye bu işe giriyor. Yan sanayi zayıf olduğu için başta zorlandık ama bugünkü yan sanayinin geldiği seviye çok yüksek. Birlik daha müşavir firmayı seçmeye çalışıyor, ona bir hazırlık yaptıracağız, ondan sonra şekillenecek. Kendimizi kapalı duvarlar arasına alırsak zarar ederiz. Avrupa\'ya otomotiv sattığımız için bunu kapatmamız yanlış olur. Ben eski bir otomotivci olarak bunu yapabileceğimize inanıyorum\" diye konuştu.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Dünya devi Tesla\'nın otomotiv sektöründe kullandığı teknolojinin harika ancak çok pahalı olduğunu vurgulayan İnan Kıraç, \"Bu nedenle 100 bin araba satmış olmalarına rağmen sorun yaşıyorlar ve şirket zarar ediyor. Dünyada senede 92 milyon otomotiv üretiliyor. Bazı öngörülere göre önümüzdeki 5 sene sonra iki şirket diğer şirketleri satın alacak ve iki şirket bütün üretimi yapacak\" dedi.

YERLİ OTOMOBİLE SİPARİŞ VERENLER BİNER DOLAR VERSİN TEKLİFİ

ATSO Başkanı Davut Çetin ise kültürel ortaklık yönünde ilk adımın yerli otomobilde atılmış olduğunu söyledi. Otomobil üretmenin kolay, satmanın zor olduğunu aktaran Çetin, \"Fakat burada önemli olan şey bu projenin teknoloji üretimine kapı açmasıdır. Bu proje sayesinde Türkiye elektrik pili, sensör, otonom sürüş gibi alanlarda teknoloji üretme yolunda ilerlese bile büyük kazanım olur. Projenin önemli bir yönü çok ortaklı bir kamu-özel sektör işbirliği modeli olmasıdır. Büyük özel sektör şirketlerinin bir çatı altında işbirliği yapması da bir ilktir. Sayın Kıraç\'ın otomobil projesinde de rol alması ümit verici bir durumdur. Umarım ki kurumsal bir yapıyla yönetilir ve başarılı olur. Proje açıklanır açıklanmaz bazı kuruluşlar yine \'10 bin araç biz alırız, 20 bin araç biz alırız\' gibi beyanlar verdiler. Bence bunu sözde bırakmayalım ve herkes biner dolar yatırıp sipariş versin, bu proje gerçek bir milli proje olsun\" diye konuştu.

