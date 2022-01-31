Inaki Pena hakkındaki çarpıcı rapor: Eksiksiz, çevik ve güven veren bir kaleci

Galatasaray'ın Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı kaleci Inaki Pena, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı ekibin Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı 22 yaşındaki genç file bekçisi sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

Barcelona B forması giyen Inaki Pena bugüne kadar A takımda hiç resmi maçta görev yapmazken 3 hazırlık maçında boy göstermişti.

Barcelona B ile bu sezon 9 maça çıkan genç futbolcu kalesinde 8 gol gördü. Pena bu maçların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

Hürriyet'in haberine göre, Barcelona'nın resmi sayfasında Pena ile ilgili girilen bilgiler dikkat çekti. Metinde, "Eksiksiz, çevik ve güven veren bir kaleci. Hava toplarında son derece kararlı. Barça’da olması gerektiği gibi teknik olarak ayaklarını mükemmel kullanıyor. Özellikle penaltı vuruşlarını kurtarma konusunda bir uzman" denidli.

Yine Barcelona resmi sayfasında Pena ile ilgili, "Çizgiden çıkma cesareti, refleksleri, topla oynama kabiliyeti yüksek. Barcelona oyun yapısını benimsemiş çok yönlü bir kaleci. 1’e 1 kaldığı pozisyonlarda doğru duruşlara ve tutarlı hareketlere sahip" ifadeleri yer aldı.