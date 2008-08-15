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Yaşam

'İnadına başarı'

Ali Taşar, maddi imkansızlıklar yüzünden ilköğretimi ve liseyi dışarıdan bitirdi. ÖSS'ye ilk girişinde Türkiye 866'ıncısı olarak hukuk fakültesini kazandı.

15 Ağustos 2008 03:00


Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kumkuyu beldesinde, arıcılık yapan babası hastalanınca 7'nci sınıfta okulunu bırakmak zorunda kalan ve sonrasında açık ilköğretim ve liseyi bitiren 24 yaşındaki Ali Taşar, ilk tercihi olan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

ÖSS'ye ilk girişinde Eşit Ağırlık-2 puan türünden 343.812 alarak, Mersin 21'incisi ve Türkiye 866'ncısı olmayı başaran Taşar, öncelikle üniversiteyi başarıyla bitirmeyi hedeflediğini belirterek, "(İnadına başarı) diyerek yola çıktım. Kafama koyduğum tüm planlarımı hayata geçirdim. Bundan sonra okulumu bitirip adliye kapısından girerek hayalimin yeni bölümünü yaşama geçireceğim" diye konuştu.

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