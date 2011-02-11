'İmzalarken mutlaka bir kez daha düşünün'

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e, Yargıtay ve Danıştay’ın yapısını yeniden düzenleyen yasayla ilgili olarak “İmzalarken mutlaka bir kez daha düşünmenizi istiyoruz” sözleriyle seslendi.



Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’nın parti genel merkezinde düzenlediği katılım töreninde şunları söyledi:



“Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Parlamentoda kabul edilen yasa, yargının, yürütmenin emrine girmesini öngören bir yasadır. Eğer siz bu ülkede demokrasinin kökleşmesini özgürlüklerin yeşermesini, baskının ortadan kalkmasını istiyorsanız, sade bir yurttaş bile telefonlarının dinlendiğinden endişe duyuyorsa, bu yasa bu endişelere sadece katkı verecektir, endişeleri yok etmeyecektir. İmzalarken mutlaka bir kez daha düşünmesini Cumhurbaşkanı’ndan istiyoruz.





Direnmek boynumuzun borcu



Güç birliği yapalım, el birliği yapalım, gönül birliği yapalım, AKP kâbusundan Türkiye’yi kurtaralım. Gençler özgürlük isterken, kör bir kurşuna hedef olup faili meçhul olmak istemiyor. Hangi yasayı çıkarırlarsa çıkarsınlar, hangi baskıyı kurarlarsa kursunlar, sizin gücünüz, halkın gücü olduğu sürece mücadeleyi yapmak, direnmek bizim boynumuzun borcu olacaktır, bundan emin olun.”





AYM’ye götüreceğiz



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de Yargıtay ve Danıştay’ın üye ve daire sayısını yeniden düzenleyen yasayla ilgili olarak “Cumhurbaşkanı’nın tavrını bekliyoruz. Onay verirse Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götüreceğiz. Kapkaç mantığıyla geçirilmiş bir kanundur” dedi.





TRT boykotu kalkıyor



Kılıçdaroğlu, Kanada’da yaşayan Tuncay Güney’in Ergenekon davası kapsamında eski Genel Başkan Deniz Baykal hakkındaki açıklamaları nedeniyle partisinin TRT’ye karşı başlattığı boykota son verdi. Kılıçdaroğlu, 13 Şubat Pazar günü TRT 1’de yayınlanan “Politik Açılım” programında Fehmi Koru, Derya Sazak, Fuat Keyman ve Mustafa Erdoğan’ın konuğu olacak.







