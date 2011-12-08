-İmzaları TBMM Başkanı Çiçek'e verdiler TBMM (A.A) - 08.12.2011 - CHP milletvekilleri, Hopa davasından tutuklu bulunanların serbest bırakılması için toplanan imzaları, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e iletti. CHP milletvekilleri, toplanan imzaları öğrencilerden teslim aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, beraberinde milletvekilleriyle TBMM Başkanı Çiçek'i ziyaret etti. Milletvekilleri, Çiçek'e aralarında Tanal, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın da imzası bulunan dilekçeleri sundu. TBMM Başkanlığına başlıklı dilekçede, Hopa'daki olaylarda öğretmen Metin Lokumcu'nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, Lokumcu'nun ölümünün tüm Türkiye'de protesto edildiği anımsatıldı. Hopa'da ve sonrasında Ankara'da başlatılan operasyonlar sonucunda gözaltına alınanlardan Hopa'da 7, Ankara'da 23 kişinin halen tutuklu olduğu ifade edildi. Ankara'daki Hopa tutuklularının davasının yarın Ankara Adliyesi'nde görüleceği hatırlatılan dilekçede, ''Hukuksuz uygulamalara son verilmesi, özel yetkili mahkemelerin kapatılması, Hopa davasında tutuklananların hemen serbest bırakılması, Metin Lokumcu'nun ölümünden sorumlu olan polislerin adil bir şekilde yargılanmasını talep ediyoruz'' denildi.