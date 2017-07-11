İmza töreni sırasında Srebrenitsa soykırımı mesajı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 24 yaşındaki Bosna Hersekli defans oyuncusu Edin Rustemovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Boşnak futbolcu, imza töreni sırasında bugün (11 Temmuz) 22. yıldönümü olan Srebrenitsa soykırımına dikkati çekti.

Rustemovic, Aytaç Durak Tesisleri'nde, mavi-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende kendisini 2 yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Rustemovic imza töreninde formasına Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentindeki soykırımın 22. yılı nedeniyle Srebrenitsa çiçeği takması dikkati çekti.

Rustemovic, tören sırasında taktığı çiçeğin sorulması üzerine, "Srebrenitsa da 11 Temmuz 1995'de Sırp birlikler tarafından işgal edilerek, 8 binden fazla Boşnak sivil öldürüldü. Bu tarih bizim için çok önemli. Yarın Srebrenitsa'da olamayacağız. Bugün bu çiçeği oradakileri unutmadığımızı göstermek ve gidemesek de yanlarında olduğumuzu göstermek için taktık." diye konuştu.