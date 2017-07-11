T24 LogoT24 Logo
Spor

İmza töreni sırasında Srebrenitsa soykırımı mesajı

24 yaşındaki futbolcu, soykırımın 22. yıldönümünde anma amaçlı çiçek taktı

11 Temmuz 2017 15:47

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 24 yaşındaki Bosna Hersekli defans oyuncusu Edin Rustemovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Boşnak futbolcu, imza töreni sırasında bugün (11 Temmuz) 22. yıldönümü olan Srebrenitsa soykırımına dikkati çekti.

Rustemovic, Aytaç Durak Tesisleri'nde, mavi-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı törende kendisini 2 yıllığına Adana Demirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Rustemovic imza töreninde formasına Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentindeki soykırımın 22. yılı nedeniyle Srebrenitsa çiçeği takması dikkati çekti.

Rustemovic, tören sırasında taktığı çiçeğin sorulması üzerine, "Srebrenitsa da 11 Temmuz 1995'de Sırp birlikler tarafından işgal edilerek, 8 binden fazla Boşnak sivil öldürüldü. Bu tarih bizim için çok önemli. Yarın Srebrenitsa'da olamayacağız. Bugün bu çiçeği oradakileri unutmadığımızı göstermek ve gidemesek de yanlarında olduğumuzu göstermek için taktık." diye konuştu.

ETİKETLER

Rustemovicadana demirtransferimzasrebrenitsasoykırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24