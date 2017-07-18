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Spor

İmza attı; 8 gün sonra futbolu bıraktı: Antonio Cassano emekli oldu

Serie A'da 6 takımın formasını giyen futbolcu, 7'nci takımında sahaya çıkmadan emekli oldu

18 Temmuz 2017 18:07

Kariyerinde Roma, Real Madrid, Milan ve Inter gibi büyük takımların formasını giyen 35 yaşındaki Antonio Cassano, son olarak 8 gün önce İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Sorunlu davranışları yüzünden 35 yaşına kadar beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen yetenekli oyuncu, Verona'ya transferinden 8 gün sonra futbolu bıraktığını açıkladı.

Kariyeri boyunca 'aşırı' hareketleriyle bilinen Cassano'nun bu hareketi, kendisini tanıyan futbolseverleri şaşırtmadı. İtalyan futbolcunun kulübünden bir açıklama yapılmazken; sözleşmesinde emekli olmasına dair bir madde bulunmuyorsa, Cassano tazminat ödemek zorunda kalabilir.

İtalya'da 6 takımın formasını giyen ve 7. takımında oynamadan futbolu bırakan Cassano, Serie A'da tüm takımlar toplamında çıktığı 400 maçta 112 gol ve 76 asiste imza attı.

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