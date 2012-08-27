'İmtihan şuuruyla yaşayın, engelli çocuğa kürtaj yaptırmayın'

Yapılan araştırmalar sonucu engelli doğması beklenen çocuklar konusunda doktorların yanılabildiğini vurgulayan ve 'Allah'ın imtihanıdır' diye açıklamalarda bulunan, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Köse Zaman gazetesine açıklamalarda bulundu.

İslam âlimlerinin konu hakkındaki anne karnındaki bebeğin 4 ay 10 gün olduğunda bebeğe ruh üflendiğini hatırlatan Köse, 4 aydan sonra canlı insan meydana geldiğini belirtti. "4 ay 10 günden sonraki dönemde kürtaj sadece annenin hayatını kurtarmak için söz konusu olabilir. İslam âlimleri bu süreden sonra sakat doğacağı belli olsa bile annenin hayatını kurtarma dışında müdahale olmaması gerekir. Buna göre anne 8-9 aylık hamile olsa ve çocuğun anneyi zehirlediği ortaya çıksa anne kurtarılmaya çalışılır. Ancak 4 aya kadar olan dönemde de annenin hastalığı olmasa bile cenin çok kötü durumdaysa tıp bu konuda kesin bilgi verebiliyorsa o konuda da müdahale olabiliyor" dedi.

İçinde yaşadığımız dünyayı bir imtihan dünyası olarak anlatan İlahiyatçı Selman Kuzu ise, "Allah insanı malıyla imtihan eder. Eşiyle imtihan eder. Anne babasıyla imtihan eder. Bazen bir hastalıkla bazen yaşlılıkla veya bakmakla mükellef olduğu yaşlılarıyla imtihan eder. Bazen sağlam bazen de özürlü bir evladıyla imtihan eder. Önemli olan 'imtihandayız' şuuruyla yaşamak ve imtihanı verebilmektir. Çocuğunu özürlü bekleyen ailelerin her zamankinden daha sabırlı olması gerekir ve unutulmamalı ki anne karnındaki özürlü çocuğun da bir canı var" dedi.