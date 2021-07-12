İmamoğlu'ndan zam açıklaması: Meselenin kaynağı belediyeler değildir, hükûmettir ekonomik sistemdir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'nin yapmak istediği zammın AKP ve mHP oylarıyla reddedilmesinin hemen ardından elektriğe gelen zammı hatırlatarak, "Şu an itibariyle neredeyse elektriğe yapılan zam yüzde 50’ye yaklaştı. İSKİ olarak bütçemizin neredeyse yüzde yirmisini elektrik parası olarak ödüyoruz. 1 milyar 200 milyonu aşan elektrik faturası var İSKİ'nin. Şunu bilelim değerli vatandaşlarım: Zam meselesinin kaynağı belediyeler değildir. Ne Silivri Belediyesi'dir ne Büyükşehir Belediyesi’dir. Zammın kaynağı, hükümettir; ekonomik sistemdir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarım ve hayvancılık yapan çiftçilere verdiği desteklerin bir benzerini, küçük ölçekli balıkçılar için başlattı. “Tekne Bakım ve Koruyucu Malzeme Desteği Dağıtım Programı”, İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hayata geçti. Piri Mehmetpaşa Mahallesi’ndeki Silivri Balıkçılar Barınağı’nda gerçekleştirilen etkinlikte ilk konuşmayı, Balıkçılar Kooperatifleri Birlik Başkanı Erdoğan Kartal yaptı. Bugünün balıkçılar açısından tarihi bir gün olduğuna dikkat çeken Kartal, balığın azaldığı dönemlerde fakirleşmenin de başladığına vurgu yaptı. Bu anlamda kendilerine destekte bulunan İBB’ye teşekkürlerini sunan Kartal, balıkçılığın meslek olarak tanınmasına yönelik adımların atılması yönündeki taleplerini dile getirdi.

İmamoğlu: Katkı sunmak için buradayız

“Bugün balıkçılarımıza bir moral, bir umut, bir katkı sunmak için buradayız” diyen İmamoğlu, “Gücümüz oldukça, her hususta zor anlarında vatandaşımıza, esnafa, farklı meslek gruplarına katkı sunmada, kendimizi mutlak mesul kabul ediyoruz. ‘Mutlaka bir şey yapmalıyız’ diyerek masaya oturuyor ve kararlar oluşturuyoruz. Bu kararlar neticesinde dokunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Zorlu pandemi sürecinde öncelikli olarak sağlık çalışanlarına katkı sunduklarını aktaran İmamoğlu, “Şu anda başka gruplara yardımcı olmalıyız. Bu kavramlar üzerinden popülizme, yaranmaya ya da fırsatçılığa hiç gerek yok. Böyle davranmak gerekir. Bu bağlamda bugün de balıkçılarımızın yanındayız” dedi.

“Zam meselesinin kaynağı belediyeler değildir”

Marmara Denizi’ndeki müsilaj meselesiyle birlikte balıkçılar için yeni bir zorluk konusunun ortaya çıktığını aktaran İmamoğlu, İstanbul’un geçmişten bugüne yapılan yatırımlarla ileri biyolojik arıtma konusunda iyi bir noktaya geldiğine dikkat çekti. Yüzde 60’lardaki ileri biyolojik arıtma oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedeflediklerini belirten İmamoğlu, İSKİ’de yapılmasını istedikleri zammı engelleyen muhalefete, “Şu an itibariyle neredeyse elektriğe yapılan zam yüzde 50’ye yaklaştı. İSKİ olarak bütçemizin neredeyse yüzde yirmisini elektrik parası olarak ödüyoruz. 1 milyar 200 milyonu aşan elektrik faturası var İSKİ'nin. Şunu bilelim değerli vatandaşlarım: Zam meselesinin kaynağı belediyeler değildir. Ne Silivri Belediyesi'dir ne Büyükşehir Belediyesi’dir. Zammın kaynağı, hükümettir; ekonomik sistemdir. Budur yani. 2 kere 2; 4’tür. Müsilaj temizliği konusunda etkin rol üstlenen İSKİ’nin Silivri'de de Tuzla'da da Sultanbeyli'de de Beylikdüzü'nde de çalıştığına dikkat çeken İmamoğlu, “Çalışmaya da devam edecek; sorumluluğu. Ama ‘Su zammı yaptırmıyoruz…’ Yani çok komik. Bir gün mesela manşet malum medyada: ‘Su zammı yaptırmıyoruz İSKİ'ye.’ Alkış. Ama 1 gün sonra yüzde 15 elektrik zammında tık yok! Bu bizim halkımızın aldatılacağı bir mesele değil” ifadelerini kullandı.

“Gelin Diyarbakır’ı, Kastamonu’yu güçlendirelim”

Müsilaj konusunda seferberlik anlayışıyla yürütülen çalışmalarda, üzerlerine düşen göreve harfiyen uyduklarını dile getiren İmamoğlu, söz konusu meseleyi hiçbir şekilde siyasetin bir malzemesi haline getirmediklerinin altını çizdi. Müsilaj konusunda, İBB’nin sorumlu tutulmasını yanlış bulan İmamoğlu, “Herkesin sorunu Ekrem İmamoğlu. Bunu niye söylüyorum? Beraber mücadele edelim. Evet, müsilaj ağır bir vebaldir. Bir musibettir. Hemen biz bundan hep beraber alalım derslerimizi ve işimize bakalım. İstanbul'un tamamını biyolojik arıtmaya dönüştürelim. Ama Türkiye'nin sanayisinin yüzde 50’sini yığdığımız Marmara kenarlarına artık sanayi yığmak değil, süreci akılcı yönetmek adına ülke politikaları geliştirelim. Her 3 insandan birini Marmara'nın kıyılarına nüfus olarak yığmayı bırakalım; Diyarbakır’ı, Hakkari'yi, Kastamonu'yu, Çorum'u, Artvin'i güçlendirelim” dedi.

“Müsilajı konuşacaksan, kanalı da konuşacaksın”

Süreçten herkesin gereken dersleri alması ve vatandaşa hesap verecek noktaya gelmesi gerektiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Daha büyük hesap var. Müsilajı konuşalım ama kanalı (Beton Kanal) konuşmayalım. Öyle yok. Müsilajı konuşacaksan, kanalı da konuşacaksın. Kanalı niye konuşacaksın? Bilim ve akılla konuşacaksın, Ekrem İmamoğlu’nun dedikleriyle değil. Bir başkasının dedikleriyle de değil: bilimle. Bilim ne diyor kardeşim? Bilim diyor ki, ‘Kanal yapılırsa Marmara biter.’ Çok net. Tersini savunanlara yalvarıyorum: ‘Bana bana adres verin, geleceğim. Anlatın bana. Sayın bakana da defalarca çağrı yaptım. Beni davet edin. Geleyim bana deyin ki kardeşim, ‘Bu bilim yanlış söylüyor. Marmara’ya bir zararı yok kanalın. İkna edin beni ya. Sadece birileri istiyor; o kadar. Bildiğimiz tek şey. Müsilajı konuşacaksak, kanalı da konuşacağız. Çünkü daha büyük bir tehdit yatıyor orada. O bakımdan Allah denizlerimizi korusun” diye konuştu.

Kolilerin dağıtımı başladı

İmamoğlu, konuşmaların ardında platforma çağrılan Neslihan Uslular, Hüseyin Köksalan ve Şahin Üstün isimli balıkçılara yardım kolilerini telsim etti. İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı bünyesindeki Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, 34 plakalı, 12 metre altı, balık avlama ruhsatı bulunan toplam 1.685 teknenin sahiplerinden 25 Mart 2021’de talep toplamaya başladı. 1 ay süren talep toplama sürecinin ardından, toplam 1.200 küçük ölçekli balıkçı, İBB desteğinden yararlanmaya hak kazandı. Destek kapsamında, balıkçılara dağıtılacak malzemeler şunlar olacak:

- 0-8,99 metre arasındaki toplam 1.026 tekneye; 3 kg “epoksi macun”, 2,5 lt “antifauling boya”, 2,5 lt “beyaz yağlı boya”, 1 takım muşamba balıkçı tulumu.

- 9-11,99 metre arası toplam 174 tekneye; 4 kg “epoksi macun”, 3,5 lt “antifauling boya”, 3,5 lt “beyaz yağlı boya, 1 takım muşamba balıkçı tulumu.