Imsık'ta görevli astsubaya FETÖ'den gözaltı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- bodrum\'DAKİ Imsık Hava Meydanı\'nda görevli bir astsubay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mumcular Mahallesi\'ndeki askeri Imsık Hava Meydanı\'nda görevli Astsubay Başçavuş S.Z.\'nin kaldığı askeri lojmana operasyon düzenledi. FETÖ\'nün mahrem ağabeylerine gizli bilgileri aktardığı öne sürülen S.Z., gözaltına alındı. S.Z., Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından İzmir\'e götürüldü.