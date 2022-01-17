İMSAD: Yeni ekonomi politikalarındaki belirsizlik inşaat malzemeleri sanayi birleşik endeksinde gerilemeye yol açtı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), yeni ekonomi politikaların belirsizliğinin, inşaat malzemeleri sanayi birleşik endeksinde gerilemeye yol açtığını duyurdu. Yapılan araştırmaya göre, aralık ayında inşaat malzemeleri sektöründe faaliyetler, yurt içi satış, ihracat, güven, sipariş ve gelecek 3 aya ilişkin beklenti geriledi. Buna paralel olarak endeks de 1,45 düşüşle 76,93 puana indi.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi aralık ayı sonuçları açıklandı. Ekonomik belirsizlikler kalkmadan beklentilerin zayıf kalmaya devam edeceği belirtilen açıklamada yer alan değerlendirmeler şöyle:

"Yeni ekonomi politikaları düşüşe yol açtı"

Yeni ekonomi politikalarının yarattığı belirsizlik faaliyetlerde düşüşe yol açarken, güven ve beklentilerde de düşüş yaşandı. Bileşik Endeks bu gelişmelere bağlı olarak aralık ayında da geriledi ve 1,45 puan düşüşle 76,93 puana indi. Bileşik Endeks 2020 yılı aralık ayına göre sadece 2,38 puan artış gösterdi. 2021 genelinde toparlanma gösteren Bileşik Endeks, mevsimselliğin de etkisiyle yılı gerileme ile kapadı.

"Faaliyetler aralık ayında sert düşüş gösterdi"

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri aralık ayında önemli ölçüde geriledi. Geleneksel mevsimsellik etkileri görülmeye başlansa da esas olarak aralık ayında ekonomide yaşanan gelişmeler ve finansal dalgalanmalar faaliyetleri olumsuz etkiledi. Artan riskler ve belirsizlikler ile işler aralık ayı boyunca durakladı. Faaliyet Endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 1,8 puan düştü. Tüm faaliyet gruplarında gerilemeler yaşandı. Böylece Faaliyet Endeksi hızlı bir toparlanma yaşadığı 2021 yılını sert bir gerileme ile kapadı.

İhracat uzun süre sonra ilk kez düştü"

Yurt içi satışlar aralık ayında önemli ölçüde geriledi. İhracat aralık ayında uzun süre sonra ilk kez düştü. Üretimde aralık ayında gerileme gerçekleşti. Üretim Endeksi’nde uzun süre sonra ilk kez yüksek bir gerileme yaşandı. Cirolar aralık ayında kur ve fiyat artışları ile genişledi.

"Güven seviyesi aralık ayında bir önceki aya göre 0,97 puan azaldı

Güven Endeksi aralık ayında düşüş gösterdi. Aralık ayı boyunca yaşanan ekonomik ve finansal dalgalanmalar ile iç pazardaki duraklama güven kaybına yol açtı. Faaliyetlerdeki durağanlaşma ve artan belirsizlikler güveni olumsuz etkiledi. Güven seviyesi aralık ayında bir önceki aya göre 0,97 puan azaldı. Yıl genelinde kırılgan bir iyileşme gösteren Güven Endeksi 2021 yılını gerileme ile kapadı.

"İhracat pazarlarına olan güven uzun süre sonra ilk kez düştü"

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi geriledi. İnşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven düşüş gösterdi. Yurtiçi pazarlarda güven aralık ayında da azaldı. İhracat pazarlarına olan güven aralık ayında uzun süre sonra ilk kez düştü.

"Yurt içi siparişleri düştü"

Beklenti Endeksi aralık ayında geriledi. Ekonomiye ve sektöre yönelik alt göstergeler gerilerken iç ve dış pazar beklentilerinde de düşüşler görüldü. Düşüşler büyük ölçüde piyasalarda yaşanmaya başlanan duraklama, belirsizlikler ve dalgalanmalardan kaynaklandı. Beklenti Endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 1,4 puan düştü. Böylece Beklenti Endeksi yılı gerileme ile kapattı. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde düşüş oldu. Yeni ekonomi politikası belirsizliği düşüşte etkili oldu. Önümüzdeki 3 aya ilişkin alınan yurt içi siparişler geriledi. Yüksek maliyet ve fiyat artışları iç pazarda siparişlerde gerilemeye yol açtı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin alınan ihracat siparişleri aralık ayında sınırlı bir artış gösterdi.

"Gelecek 3 ayın üretim beklentisi geriledi"

Aralık ayında fiyatlama zorlukları devam etti. Gelecek 3 ayın üretim beklentisi aralık ayında geriledi. İç siparişlerdeki azalma üretim beklentisinde düşüşe yol açtı. Beklentilerde temel belirleyici yeni ekonomi politikasının yarattığı bilinmezler ve belirsizlikler oldu. Belirsizlikler kalkmadan beklentilerin zayıf kalmaya devam edeceği öngörülüyor.