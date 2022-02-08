İMSAD Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nde tarihi zirve

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (İMSAD) hazırladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'ne göre; inşaat malzemeleri sanayi ihracatı, aralık ayında yüzde 46,2 artışla 30,88 milyar dolara ulaştı. Endeks, ölçülmeye başlandığı 2013 yılından bu yana tarihi zirvesini yaptı.

İMSAD, aralık ayına ilişkin İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’ni açıklandı. Buna göre; küresel tedarik zincirlerindeki değişimin de etkisiyle Türkiye’de üretilen inşaat malzemeleri, yıl boyunca dış pazarlardan yüksek bir ilave talep gördü. Bu yüksek taleple inşaat malzemeleri ihracatı, 2021 yılında yüzde 46,2 artarak 30,88 milyar dolara ulaştı. Endeks, böylece ölçülmeye başlandığı 2013 yılından bu yana sektör tarihinin rekorunu kırdı. 2021 yılında ihracat, miktar olarak yüzde 8,2 artış kaydederek 64,79 milyon ton olarak gerçekleşti. Ortalama ihracat birim fiyatı ise 2020 yılında 0,35 dolar/kg iken 2021 yılında, emtia fiyatlarındaki artışların da etkisiyle yüzde 36 arttı ve 0,48 dolar/kg’a ulaştı.

İMSAD verileri şöyle:

Aralıkta yılın en yüksek ikinci aylık ihracatı gerçekleşti

İnşaat malzemeleri sanayi dış ticareti, özellikle ihracat birim fiyatlarındaki artışların da desteğiyle 2021 aralık ayında 2,98 milyar dolarla yılın en yüksek ikinci aylık ihracat rakamına ulaştı. Aralık ayında inşaat malzemeleri ihracatı, miktar olarak yüksek seviyesini koruyarak 5,44 milyon ton oldu.

Tüm alt sektörlerde yüksek ihracat performansı kaydedildi

2021 yılının aralık ayında inşaat malzemeleri ihracat performansında, alt sektörlerde birbirine benzer eğilimlerle güçlü sonuçlar elde edildi. Miktar, değer ve birim fiyatlar olarak ihracatta eğilimler genellikle artış yönünde oldu. Aralık ayında hem talep artışı hem de küresel fiyat artışları alt sektörlerin ihracatlarına olumlu yansıdı. 2021 yılı aralık ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatları, küresel emtia ve nihai ürün fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 2020 yılı aralık ayına göre oldukça yükseldi.

Demir çelik ürünlerinin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 40,3 arttı

2021 yılı aralık ayında demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,3 yükseldi. Mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 arttı. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 22,9, ağaç ve ahşap ürünlerin yüzde 30,5 ve metal bazlı ürünlerin yüzde 25,3 yükseliş kaydetti.

Aralıkta en yüksek ihracat yalıtım malzemelerinde hesaplandı

2021 yılının aralık ayında 8 alt ürün grubunun 7’sinde ihracat, miktar olarak önceki yılın aralık ayının üzerinde oldu. 2021 yılı aralık ayında en yüksek ihracat miktar artışı, yüzde 54,1 ile yalıtım malzemelerinde meydana geldi. Metal bazlı ürünlerin ihracat miktar artışı yüzde 34,3, prefabrik yapıların miktar artışı yüzde 21,2 oldu. Miktar olarak demir çelik ürünleri ihracatı ise yüzde 4,3 yükseldi.

Değer olarak en yüksek ihracat artışı metal bazlı ürünlerde oldu

Aralık ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat, değer olarak önemli artışlar kaydetti. Bu yüksek artışlarda fiyat artışlarının etkisi de bulunuyor. 2021 yılı aralık ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 68,3 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşirken yalıtım malzemelerinde yüzde 57,1, prefabrik yapılarda yüzde 52,9 ve demir çelik ürünlerinde yüzde 47,9 artış oldu.

Yıllık ihracat birim fiyatı yıllık bazda arttı

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı, aralık ayında geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,2 arttı. 2020 yılı aralık ayında 0,41 dolar/kg olan ortalama ihracat birim fiyatı, 2021 yılı aralık ayında 0,55 dolar/kg seviyesine yükseldi. 2021 yılı aralık ayında inşaat malzemeleri ithalatı, döviz kurlarında yaşanan artışa rağmen 861 milyon dolara ulaştı. Aralık ayında 273 bin 747 ton ile yılın en yüksek aylık ithalatı yapıldı. Miktar olarak da ithalat bir önceki aya göre arttı. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2021 yılı aralık ayında 3,14 dolar/kg oldu. Aylık ortalama ithalat birim fiyatı son 5 aydır 3 doların üzerinde gerçekleşiyor.

En yüksek yıllık ihracat demir çelik grubunda oldu

Endeks sonuçlarına göre; alt sektörlerde izlenen 8 ürün grubunun tamamında 2021 yılında ihracat değer olarak yükseldi. En yüksek ihracat, 12,76 milyar dolar ile demir çelik ürün grubunda gerçekleşti. İkinci sırada 5,51 milyar dolar ile mineral, taş ve toprak ürünleri, üçüncü sırada ise 4,49 milyar dolar ile metal bazlı ürünler yer aldı. Değer olarak 2021 yılında ihracatını en çok artıran ürün grubu, yüzde 63,9 ile metal bazlı ürünler oldu. Demir çelik ürünlerinde yüzde 60,9, ağaç ve ahşap ürünlerinde ise yüzde 46,9 artış gerçekleşti.

Elektrik malzemeleri ve teçhizatları en yüksek birim fiyatına sahip

2021 yılında, 8 alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatı yükselirken en yüksek birim fiyat artışı yüzde 36,2 ile demir çelik ürünlerinde gerçekleşti. Demir çelik ürünleri ortalama ihracat birim fiyatları 0,65 dolar/kg’den 0,88 dolar/kg’ye yükseldi. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları 6,99 dolar/kg ile en yüksek ortalama ihracat birim fiyatına sahip alt ürün grubu oldu. (ANKA)