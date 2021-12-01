Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl son yolculuğuna uğurlandı.

Açıl için Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Açıl'ın annesi Sabriye Açıl, çocukları, eski eşleri ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Murat Açıl'ın İmranlı için büyük emek verdiğini ve İmranlı halkının mutluluğu için çalıştığını söyledi. Açıl'ı genç, dinamik, enerjik biri olarak tarif eden Kılıçdaroğlu, “İstanbul ile İmranlı'yı bir anlamda buluşturdu. İş dünyasını buluşturdu. Sevgiyi, dostluğu egemen kıldı. Dolayısıyla büyük çaba harcadı. Genç yaşta kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin” dedi. Cenaze namazının ardından Açıl'ın cenazesi defnedilmek üzere Büyükçekmece Mezarlığı'na götürüldü.

Murat Açıl kimdir?

Sivas İmranlı'da dünyaya gelen Murat Açıl, 6 yaşına kadar İmranlı’da yaşadı ve daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. 2 erkek 4 kız olmak üzere 6 çocuk sahibi olan Açıl, lise ve üniversite eğitimini İstanbul’da tamamladı.

Uzun yıllar boyunca plastik sektöründe uluslararası beyaz eşya firmalarına üretim yaptığı bilinen Açıl, eğitim sektörüne de 5 yıla yakın görev aldı. Açıl, üniversitelerde kişisel gelişim, mülakat teknikleri, girişimcilik ve çalışma hayatında başarının yolları vb. gibi çeşitli konularda sunum ve seminerler verdi.

İMSİYAD (İmranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği) başkanlığı yaptıktan sonra SİVGİAD (Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği) kurucu ve onursal başkanı olarak devam etti.

1948'de ilçe olan Sivas'ın İmranlı ilçesinde ilk kez 2019 yerel seçimlerinde Açıl'ın adaylığı ile CHP kazanmıştı. Açıl, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada “Herkese aynı hizmet yapılacak. Seçimleri artık geride bıraktık. Parti rozetini bir kenara bırakıp tüm seçmenleri parti ayırımı yapmadan hepsini aynı şekilde kucaklayarak hizmet edeceğiz" demişti.

Açıl, 22 yaşında iken 2 Temmuz 1993'te Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden Hasret Gültekin'in isminin İmranlı Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda doğduğu ilçe olan İmranlı'da yapımı tamamlanan bir parka verilmesini sağlamıştı.

Açıl, burada yaptığı konuşmada "Bu topraklarda 22 yaşında bağlama virtüözü olmuş bir genç delikanlımızın, bir yiğit kardeşimizin üzücü bir olay sonrası kaybettiğimiz bir kardeşimizin adını hep beraber buraya vermekle kanayan bir yaraya merhem sürdük. Hep suçlandığımız yakan ya da yakılan terimlemesi var ya biz söndüren bir toplumuz. Kanayan yaralarımıza hep beraber merhem sürüp dostça, kardeşçe Kızılırmak'ın sesi gibi kardeşlik, barış, özgürlük, birliktelik ve dostluk mesajı veriyoruz. Bu dünyaya ve ülkemize örnek olsun" demişti.