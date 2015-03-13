İmralı'ya gidecek İzleme Komitesi'ndeki 16 isim belli oldu

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve Sırrı Sürreyya Önder'le TBMM'de gerçekleştirdiği görüşmede, İmralı'ya HDP'lilerle birlikte gidecek İzleme Komitesi'nde yer alacak 16 ismi belirledi.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Meclis'te HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ile bir araya gelip görüşme gerçekleştirdi.



Görüşme sonrası açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, 16 kişilik izleme heyeti oluşturulduğunu, HDP'lilerin bu heyetle birlikte İmralı 'ya gideceğini söyledi.



Pervin Buldan, 16 kişilik heyette akil insanlar ve bölge başkanları ile isimleri belirlenecek 9 kişinin yer alacağını belirtti.