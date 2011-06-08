T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmralı'dan 'savaş ilanı' açıklaması

Abdullah Öcalan ile görüşen avukatı Aysel Tuğluk, İmralı dönüşünde açıklamalarda bulundu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bugü

08 Haziran 2011 03:00

T24 - Abdullah Öcalan ile görüşen avukatı Aysel Tuğluk, İmralı dönüşünde açıklamalarda bulundu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bugün ziyaretçileri vardı. 

Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, beraberindeki diğer avukatlar Cemal Demir, Cemo Tüysüz ve Cengiz Çiçek, öcalan'la görüştü. 

Tuğluk, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkışta tek bir soru yanıtladı.

Tuğluk, bir gazetecinin ''15 Haziran ile ilgili yeni bir değerlendirmesi oldu mu?'' sorusu üzerine şunları söyledi:

''Henüz bir görüşme gerçekleşmemiş. 'Görüşmenin içeriğinin, bu konuda önem taşıdığını' ifade etti.

Fakat, 'AK Parti'nin uyguladığı, son dönemlerde Başbakan'ın kullandığı dilin, uygulamaların, pratiklerin Kürtlere karşı bir savaş ilanı olarak değerlendirdiğini ve Türkiye'yi bir kaosa, kriz sürükleyen bir politika izlendiğini' ifade etti.

Bu konuda çok şey değil, AKP'nin politikalarının çok çözümleyici olmadığını, özellikle Sayın Başbakan'ın son dönemlerde kullandığı dilin Kürtleri hedef alan, siyasilerini hedef alan yoğun tutuklamaların da bu anlamda bunun işaretleri olduğunu, burada bir çözüm iradesini ve niyetini göremediğini' ifade etti.''

Gazetecilerin diğer sorularını yanıtlamayan Tuğluk, avukatlarla birlikte Gemlik'ten ayrıldı.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24