İmralı'dan 'savaş ilanı' açıklaması

T24 - Abdullah Öcalan ile görüşen avukatı Aysel Tuğluk, İmralı dönüşünde açıklamalarda bulundu. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bugün ziyaretçileri vardı.



Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, beraberindeki diğer avukatlar Cemal Demir, Cemo Tüysüz ve Cengiz Çiçek, öcalan'la görüştü.



Tuğluk, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından çıkışta tek bir soru yanıtladı.

Tuğluk, bir gazetecinin ''15 Haziran ile ilgili yeni bir değerlendirmesi oldu mu?'' sorusu üzerine şunları söyledi:

''Henüz bir görüşme gerçekleşmemiş. 'Görüşmenin içeriğinin, bu konuda önem taşıdığını' ifade etti.

Fakat, 'AK Parti'nin uyguladığı, son dönemlerde Başbakan'ın kullandığı dilin, uygulamaların, pratiklerin Kürtlere karşı bir savaş ilanı olarak değerlendirdiğini ve Türkiye'yi bir kaosa, kriz sürükleyen bir politika izlendiğini' ifade etti.

Bu konuda çok şey değil, AKP'nin politikalarının çok çözümleyici olmadığını, özellikle Sayın Başbakan'ın son dönemlerde kullandığı dilin Kürtleri hedef alan, siyasilerini hedef alan yoğun tutuklamaların da bu anlamda bunun işaretleri olduğunu, burada bir çözüm iradesini ve niyetini göremediğini' ifade etti.''

Gazetecilerin diğer sorularını yanıtlamayan Tuğluk, avukatlarla birlikte Gemlik'ten ayrıldı.