'İmralı'da basın toplantısına sıcak bakılmıyor'

İmralı’da tutuklu Abdullah Öcalan’ın cezaevinde basınla buluşma talebine hükümet tarafından sıcak bakılmadığı ve zaten mevzuat da bu tür bir faaliyet için uygun olmadığı belirtildi. Buna karşın, bir gazeteci Adalet Bakanlığı’na başvurup açık görüş talep ederse ve Bakan da izin verirse Öcalan ile görüşme ihtimali var. Ankara’da bu tür bir başvurunun bu günlerde olumlu sonuçlandırılmayacağı, ancak ilerleyen süreçte gelişmelere göre durumun değişebileceği yorumları yapılıyor.

radikal.com.tr'nin haberine göre cezaevinde, özellikle de yüksek güvenlikli cezaevlerinde gazetecilerin röportaj amacıyla mahkûmlarla görüşmesi mevzuat açısından mümkün değil. Buna karşın, gazeteciler de herhangi bir vatandaş gibi cezaevinde bulunan biri ile açık görüş yapabilme hakkına sahip. Bu tür görüşmelerde, yapılan konuşmaların haber olarak kullanılıp kullanılmayacağına da mahkûm karar veriyor.

Adalet Bakanlığı, sürecin gidişatı açısından şimdilik sadece milletvekilleri ve aile ile görüşmenin sürmesinden yana. Öcalan da medya ile görüşmeyi bir ön şart olarak sunmuyor, buna karşılık doğrudan medya görüşmesi halinde süreç için daha faydalı olabileceği mesajı veriyor. Ancak, ilerleyen dönemde süreçte ciddi bir tıkanıklık yaşarsa, bazı gazetecilerin Öcalan ile görüşme başvuruları değerlendirmeye alınabilir. Söz konusu gazeteciler de adaya toplu olarak değil, sınırlı sayıda ya da tek tek götürülebilir.