Öcalan: Eylül ayında 2. aşamada yol katedip, 3. aşamayı tartışma arzusundayım

BDP Heyetiyle görüşen KCK Genel Başkanı Abdullah Öcalan, çözüm sürecine daha fazla katkıda bulunmak istediğini ancak imkanlarının kısıtlı olduğuna dikkat çekti. Kendisini daha fazla ifade etme konusunda Hükümet'i somut adım atmaya çağıran Öcalan, "Türkiye’nin etrafında bu kadar yangın varken çözüm konusunda rolümü oynayabileceğim koşulların yaratılması elbette olağan bir durum olmalıdır" dedi. Öcalan, İmralı’da bir basın buluşmasıyla kamuoyunu doğrudan bilgilendirme imkânı olursa sürecin sağlıklı ilerlemesi konusunda daha fazla katkıda bulunabileceğini de belirtti.

Fırat haber ajansının haberine göre, BDP Genel Merkezi, Abdullah Öcalan'ın bugün BDP heyetiyle yaptığı görüşmede verdiği mesajları yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Mesaja göre Öcalan, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ile görüşmesinde çözüm sürecine daha fazla katkıda bulunmak istediğini, ancak İmralı'daki olanakların son derece kısıtlı olduğuna dikkat çekti. "Kendimi daha fazla ifade etme imkanlarının yaratılması kounusunda hükümet somut adımlar atmalıdır" çağrısında bulunan Öcalan, sürecin hızlandırılmasını istedi. Öcalan, "Eylül ayının başında 2’inci aşamaya dair mesafe katedip, normalleşme dediğimiz 3’üncü aşamanın tartışmalarına geçebilme arzusundayım. Şimdi belki umudumu yitirmedim. Bir tıkanmadan veya çözümsüzlükten de söz etmiyorum. Ama Ortadoğu’daki gelişmelerle de bağlantılı olarak hükümetin kesinlikle hızlı hareket etmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Öcalan'ın BDP heyetiyle yaptığı görüşme sonrası kamuoyuna iletilmesini istediği mesaj şöyle:

"Öncelikle herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum.



'Kendimi ifade edeceğim koşullar yaratılmalı'

Başlatmış olduğumuz süreç bütün ağırlığıyla, ciddiyetiyle, derinliğiyle devam ediyor. Devlet heyetiyle yaptığımız görüşmeler, diyaloglar ve aynı zamanda çözüme dair yoğunlaşmamız da sürüyor.

Çözüm sürecine daha fazla katkıda bulunmak istiyorum. Ancak maalesef ki, buradaki olanaklar son derece kısıtlıdır. Kendimi daha fazla katma isteğimi bu nedenle hayata geçirip yansıtamıyorum. Kendimi daha fazla ifade etme imkânlarının yaratılması konusunda hükümet somut adımlar atmalıdır. İmkânların kısıtlı olmasından rahatsızlık duyduğumu belirtmek isterim.

Türkiye’nin etrafında bu kadar yangın varken çözüm konusunda rolümü oynayabileceğim koşulların yaratılması elbette olağan bir durum olmalıdır.

Aslında İmralı’da bir basın buluşmasıyla kamuoyunu doğrudan bilgilendirme imkânım olursa sürecin sağlıklı ilerlemesi hususunda ciddi katkılarım olabilir. Hükümetin bu tür basit adımlarla ilgili tereddütlü olmaması gerekir. Nihayetinde 50 bin insanımızın yaşamını yitirdiği 40 yıllık çatışmanın barışını inşaa etmeye çalışıyoruz.



'Hükümetin hızlı hareket etmesi gerekir'

Eylül ayının başında 2’inci aşamaya dair mesafe katedip, normalleşme dediğimiz 3’üncü aşamanın tartışmalarına geçebilme arzusundayım. Şimdi belki umudumu yitirmedim. Bir tıkanmadan veya çözümsüzlükten de söz etmiyorum. Ama Ortadoğu’daki gelişmelerle de bağlantılı olarak hükümetin kesinlikle hızlı hareket etmesi gerekir. Meclisin açılmasına yakın hükümetin artık somut, pratik adımlar ortaya koyması beklenir. TBMM’nin de bu çerçevede tarihi bir çözüme katkı sunmasını diliyorum. Nihayetinde atılacak adımlar bütün Türkiye’nin ortak çıkarlarına uygun adımlar olacaktır.

Bu süre zarfında, tarafların çözümü zora sokabilecek tutumlardan karşılıklı olarak özenle kaçınmalarını rica ediyorum.

Genel sağlık durumum çok ağır olmamakla beraber içinde bulunduğum koşullara halklarımızın ortak geleceği ve barışı adına dayanmaya çalışıyorum. Tekrardan herkese en içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum."