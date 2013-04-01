‘İmralı Zabıtları’na Metin Göktepe ödülü

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu. Milliyet gazetesi 2 dalda ödüle layık görüldü.

Görevi başındayken gözaltına alınan ve uğradığı polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe anısına düzenlenen 16’ncı Metin Göktepe Ödülleri’nin kazananları belli oldu.

Metin Göktepe Ödül Komitesi yaptığı açıklamada, ‘Yazılı Haber Ödülü’ne Milliyet gazetesinde “İcralık eden dayanışma” başlığı ile yayımlanan haberiyle Arif Balkan’ın layık görüldüğünü belirtti.

Jüri Milliyet gazetesinde yayımlanan “İmralı Zabıtları” başlıklı haberi yapan Namık Durukan’a da Jüri Basın Özgürlüğü Ödülü’nün verilmesini kararlaştırdı.

Görüntülü Haber Ödülü Kanal D muhabiri Özgen Bingöl ile kameraman Arda Sevimli tarafından yapılan “Panzer 20, Dur Gitme” başlıklı habere verildi. Fotoğraf Ödülü’ne ise Faruk Ayyıldız’ın Evrensel gazetesinde yayımlanan “Pencereden Görünen Acı” ve “Kana ve Çamura Bulanmış Kimlik” adlı Roboski’de çekilmiş fotoğrafları layık görüldü. Yerel Gazetecilik Ödülü Rizeli gazeteciler Gençağa Karafazlı ve Fehmi Demir’in “Başbakan’a hemşehrilerinden One Minute! Nooliyi” başlıklı haberlerine verildi. Ödül töreni, Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan’da yapılacak.



Ödül jürisi



Bu yılki yarışmada başvuruları değerlendiren Ödül Jürisi şu isimlerden oluştu: Ahu Özyurt, Ayşenur Arslan, Bülent Falakaoğlu, Celal Başlangıç, Elif Ilgaz, Fikret İlkiz, İnci Hekimoğlu, Karin Karakaşlı, Kamil Tekin Sürek, Nail Güreli, Nazım Alpman, Neşe Düzel, Pınar Öğünç, Ragıp Zarakolu, Yalçın Bayer.