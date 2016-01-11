T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmralı Heyeti Silivri'ye sevk edilen iki hükümlüyle görüşmek için harekete geçti

Heyet, İmralı’daki diğer 3 ismin durumları hakkında da bilgi istedi

11 Ocak 2016 14:51

HDP İmralı Heyeti, Çözüm Süreci'nde Öcalan'ın sekretaryasında yer almak üzere İmralı Cezaevi'ne sevk edilen ve bir süre önce Silivri Cezaevi'ne gönderilen Nasrullah Kuran ve Çetin Arkaş adlı PKK hükümlülerini ziyaret etmek için harekete geçti.

Habertürk’ten Esra Yazdıç Demir’in haberine göre, HDP Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve HDP Meclis İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder'den oluşan İmralı Heyeti Öcalan'ın sekretaryasında yer alan iki hükümlüyü ziyaret etmek üzere Silivri Cezaevi'ne gidecek. Mahkumların nakline ilişkin resmi bilgilendirme isteyen İmralı Heyeti'nin aynı zamanda İmralı Cezaevi'nde kalmaya devam eden Mehmet Said Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın durumları hakkında da bilgi istediği öğrenildi. Öcalan'ın ailesi adına kardeşi Mehmet Öcalan ve avukatlar görüşme taleplerini yinelerken, heyet de İmralı'ya gitme talebinde bulundu.

 

ETİKETLER

imralı heyetisilivrisırrı süreyya önderpervin buldanidris balukenimralısekretarya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24