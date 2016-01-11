İmralı Heyeti Silivri'ye sevk edilen iki hükümlüyle görüşmek için harekete geçti

HDP İmralı Heyeti, Çözüm Süreci'nde Öcalan'ın sekretaryasında yer almak üzere İmralı Cezaevi'ne sevk edilen ve bir süre önce Silivri Cezaevi'ne gönderilen Nasrullah Kuran ve Çetin Arkaş adlı PKK hükümlülerini ziyaret etmek için harekete geçti.

Habertürk’ten Esra Yazdıç Demir’in haberine göre, HDP Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve HDP Meclis İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder'den oluşan İmralı Heyeti Öcalan'ın sekretaryasında yer alan iki hükümlüyü ziyaret etmek üzere Silivri Cezaevi'ne gidecek. Mahkumların nakline ilişkin resmi bilgilendirme isteyen İmralı Heyeti'nin aynı zamanda İmralı Cezaevi'nde kalmaya devam eden Mehmet Said Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın durumları hakkında da bilgi istediği öğrenildi. Öcalan'ın ailesi adına kardeşi Mehmet Öcalan ve avukatlar görüşme taleplerini yinelerken, heyet de İmralı'ya gitme talebinde bulundu.