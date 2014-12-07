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İmralı heyeti neden Kandil'e gitmedi?

HDP heyetinin bu hafta neden Kandil'e gidemediği ortaya çıktı

07 Aralık 2014 11:28

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) bu hafta yapılması planlanan Kandil görüşmesinin iptal edilmesi dikkat çekti. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, görüşmenin iptal edilmesi hakkında, “Sayın Yalçın Akdoğan ile görüşemedik. Bu hafta sonu gitmeyi planladığımız Kandil'e de bu sebeple gidemedik” dedi.

İmralı ve Kandil'e giderek sürece ilişkin görüşmeler gerçekleştiren HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, şunları söyledi:

“Sayın Yalçın Akdoğan ile görüşemedik. Bu hafta sonu gitmeyi planladığımız Kandil'e de bu sebeple gidemedik. Bize pazartesi büyük bir ihtimalle görüşmenin gerçekleşeceği bilgisi verildi. Akdoğan'la görüşmemizde hükümetin yaklaşımını, taslakla ilgili görüşlerini, süreçle ilgili ne düşündüğünü öğrenme şansımız olacak.”

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