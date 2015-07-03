İmralı Heyeti: Erdoğan'ın tavrı çözüm sürecini tıkadı, yeni hükümetle çatışmasızlık ortamı devam ettirilmeli

HDP'nin İmralı Heyeti, askıya alınan çözüm sürecine ilişkin olarak, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tutumunun çözüm sürecini tıkadığına vurgu yapılarak, "Kurulacak olan yeni hükümetle çatışmasızlık ortamının devam ettirilmesi gerekli" denildi.

HDP İmralı Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Çözüm Süreci ile ilgili yaşanan tıkanıklıkların giderilmesi için heyet olarak büyük bir çaba içerisinde oldukları belirtilerek, "Bilindiği gibi İmralı Adası'nda Sayın Öcalan, devlet heyeti ve heyetimizin hazır bulunduğu son toplantıda bir İzleme Heyeti'nin kurulması konusu müşterek karara bağlanmıştır. Bu İzleme Heyeti'nin Sayın Öcalan'ın hazırladığı Nevruz bildirisinin okunmasından bir hafta sonra Ada'ya gitmesi de aynı şekilde kararlaştırılmıştır. Bu şekilde resmi müzakerelerin başlaması ve asgari müştereklerde ilkesel bir mutabakatın sağlanması durumunda Sayın Öcalan, PKK'nın Türkiye Devleti'ne karşı silahlı mücadele yerine demokratik siyasi mücadeleyi esas almak üzere bir kongre toplanması çağrısı yapacağını belirtmiştir" denildi.

‘Alarm zillerinin çalmaya başladığının işaretidir’

Açıklamada, Dolmabahçe Sarayı'ndaki mutabakat metninin Cumhuriyet tarihi boyunca bütün toplumsal çatışmaların, nihai bir barışla ve halklara yaraşır bir demokrasi ile taçlanmasının ilk nitelikli adımı olduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakere sürecini yok sayan, Dolmabahçe mutabakatını yanlış bulan, izleme heyetini tanımayan ve en nihayetinde Kürt sorunu yoktur noktasına gelen yaklaşımları büyük bir tıkanmayı da beraberinde getirdi. Bu söylem ve politikalarla eş zamanlı olarak partimizin siyasi çalışmalarına ülkenin dört bir yanında yapılan saldırılar çözüm sürecinin geleceği ile ilgili büyük bir kaygı uyandırdı. Her gün gerilimi arttıran, kaosu ve çatışmayı çağrıştıran provokatif tutumlar, 7 Haziran seçimlerinde halklarımızın tarihi duruşuyla politik meşruiyetini tamamen yitirdi. Bu seçim müzakere, çözüm ve barış gündemi güncellenmesidir.

Seçimin hemen sonrasında Diyarbakır'da devreye konan provokasyon, barış karşıtı tavrın göstergesidir. Bu tavır, barış ve çözüm uğruna, heyetimiz, partimiz ve halklarımız tarafından büyük bir dikkat ve sorumluluk anlayışıyla takip edildi. Göstermiş olduğumuz sorumluluğun tek amacının barışın ve demokrasinin bu topraklarda bir daha bozulmayacak şekilde kök salması olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Bu tarihi sorumluluk anlayışıyla çözüm süreci ile ilgili hükümet ve devlet kurumlarının içerisine girdiği duyarsız yaklaşımı aşmaya çalışıyoruz. Tüm bu çalışmaların mimarı olan Sayın Öcalan'a yönelik uygulanan tecrit uygulaması ve Heyetimizin Ada'ya gidişinin engellenmesi tavrı sürmektedir.

Bununla birlikte, Rojava ve Suriye ekseninde gelişen bölgesel savaş tehditleri, içeride çatışmasızlığı ortadan kaldırmaya yönelik operasyonel süreçler, çözüm süreci açısından dikkate alınması gereken çok ciddi uyarı sinyalleri olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda yürüyen koalisyon süreci ile ilgili içeride ve dışarıda savaşı önceleyen tartışmalar üzerinde yoğunlaşılması ve Çözüm Süreci'nin bitirilmesi koşulunun AKP tarafından basit bir pazarlık unsuru olarak ele alınması, demokratik geleceğimiz ve toplumsal barışımız açısından alarm zillerinin çalmaya başladığının işaretidir."

Çözüm Süreci'nin hala kalıcı barışla sonuçlanabileceğine dair olan inançlarını kamuoyu ile paylaşmak istedikleri belirtilen açıklamada, "Bunun için her şeyden önce heyetimizin İmralı Adası'na yapacağı ziyaretin önündeki engellerin kaldırılarak Sayın Öcalan üzerindeki tecrit konseptinin devreden çıkarılması ivedilikle ele alınması gereken en önemli ve acil husustur. Aynı şekilde müzakere mekanizmalarının hızla kurulması ve Çözüm Süreci çalışmalarının hükümet kurulması aşamasında bir pazarlık unsuru olarak ele alınması yanlışından bir an önce vazgeçilmesi gerekmektedir" denildi.

‘Büyük barış mitingleri ile kaygı verici gidişata müdahil olacağız’

Yeni oluşacak olan hükümet formülü ne olursa olsun, çözüm sürecinin devlet politikası haline getirilerek korunması ve tüm halklarımız tarafından bu sürecin somut tek kazanımı olarak değerlendirilen çatışmasızlık durumunun devam ettirilmesi gerektiği belirtilen açıklamasında, "İç ve dış politikada, halkların, eşit yurttaşlık ve özgür bir yaşam temelinde bir arada yaşayabileceği, barışçıl diplomatik çabalara ağırlık verilmelidir. Bu konuda hükümet ve devlet kurumlarının kaygı verici yaklaşımı nedeniyle İmralı Heyeti olarak böyle bir siyasi hamle başlatma hazırlığı içerisinde olduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Bu sorumluluğu almaya yönelik bir planlamayı hayata geçirmeyi, tarihe ve halklarımıza karşı bir görev olarak görüyoruz. Bu kapsamda partimizin ve sivil toplum örgütlerin dâhil olacağı büyük barış mitingleri ile kaygı verici gidişata müdahil olacağımızı, halklarımızın barış iradesini büyük bir kaos ve savaş ortamını engelleyecek şekilde görünür kılacağımızı belirtmek isteriz. Bu konuda demokrasi ve barış çevrelerini aynı duyarlılığı sürdürmeye, sorumluluk almaya, hükümeti ve devleti de savaş planlarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Seçimlerden çıkan sonuçların tartışılmaz tek gerçeği, demokrasi ve barış karşıtı anlayışlara dönük tarihsel uyarıdır. Vakit geç olmadan, bir tek yurttaşımızın burnu kanamadan, bölgesel bir barış hamlesi mümkündür" denildi.