İmralı görüşmelerine Türkan Şoray desteği

İmralı görüşmeleriyle ilgili olarak konuşan Türk Sineması'nın Sultanı Türkan Şoray, "Artık barış gelsin. Herkes kucaklaşsın" dedi.

Türkan Şoray'ın, 'Sinemam ve Ben' adlı kitabı için Denizli'de Teraspark Alışveriş Merkezi'nde imza günü düzenlendi.

Alışveriş merkezinde büyük izdiham yaşandı. Binlerce kişi alışveriş merkezinde Türkan Şoray'a büyük ilgi gösterdi.

Şoray, gösterilen büyük ilgiden duygulandı, "Hepinizi çok seviyorum. Herkesi öpüyorum" dedi.

Şoray, daha sonra çok sayıda kitabını imzaladı, hayranlarının da gönlünü aldı.

Hayranlarıyla biraraya gelmeden önce alışveriş merkezinde basın toplantısı düzenleyen Şoray, soruları yanıtladı.

Türkan Şoray, hükümetin barış adına başlattığı Kürt açılımının başarıya ulaşacağını inandığını söyleyerek, "Sağduyu, sabır ve hoşgörüyle barışı başaracağımıza inanıyorum. Artık barış gelsin. Duyguların tahammülü kalmadı, herkes kucaklaşsın" dedi.

Son yıllarda televizyon dizilerinin arttığına vurgu yapan Türkan Şoray, "Yeni jönleri, kadın oyuncuları, hepsini çok beğeniyorum. Olağanüstü güzeller. Erkekler de hep yakışıklı. Nesil güzelleşiyor. Bir de şimdiki nesil eğitimli. Biz eğitimsizdik. Eğitimli olmaları da büyük avantaj" diye konuştu.