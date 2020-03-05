İmralı'da virüs önlemi: Abdullah Öcalan kardeşiyle tokalaşmadı

T24

Mehmet Öcalan, İmralı Cezaevi'nde ziyaret ettiği abisi Abdullah Öcalan'ın, "'Herhalde sende ateş var, nezle olmuşsun' diyerek kendisiyle tokalaşmadığını" söyledi.

Mehmet Öcalan'ın İmralı Cezaevi'ndeki görüş gününe ilişkin anlatımları Yeni Yaşam gazetesinde yayımlandı.

Cezaevindeki X-Ray cihazından defalarca geçirildiğini aktaran Mehmet Öcalan, "O bir bahaneydi. '100 defa da geçsem o çalacak' dedim. Ondan sonra görüşmeye geçtik" dedi.

Daha sonra görüşme odasına alındığını anlatan Mehmet Öcalan, birkaç dakika sonra gelen Abdullah Öcalan ile karşılaşmasını "İçeri geldi ve tokalaşmadan 'Bana bilgi verdiler. Herhalde sende ateş var. Nezle olmuşsun' dedi. Bu nedenle tokalaşmadık" sözleriyle anlattı.