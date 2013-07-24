İmralı Cezaevi Müdürü kaza geçirdi

Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi'nin müdürü Ahmet Duzman, Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandı.



İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun Müdürü Ahmet Duzman yönetimindeki resmi plakalı hafif ticari araç, gece saatlerinde, Bursa-Ankara karayolunun, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen Mezit-5 mevkisinde, Hüseyin Yolcu yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen tankerle çarpıştı.

Araçta sıkışarak yaralanan Duzman'a ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araçların sürücüleri yaptı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan Duzman, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir el ve ayağından yaralanan Duzman, acil servisteki ilk müdahalenin ardından müşahedeye alındı.

Burnundan hafif yaralanan tanker sürücüsü Yolcu ise aynı hastanedeki müdahalenin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.



'Sağlık durumu iyi'



Öte yandan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yılmaz, "Cezavi müdürümüz kendi kullandığı araçla Ankara'ya resmi bir görevle giderken İnegöl'ün Mezitler mevkisinde trafik kazası geçiriyor. Biraz yaralı, dizlerinde biraz sıkıntısı var. Sağlık durumu iyi" dedi.