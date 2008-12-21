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Yaşam

İmralı canavarı

Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında 7 metre boyunda köpek balığı yakalandı.

21 Aralık 2008 02:00

Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında 7 metre boyunda köpek balığı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Bandırma Kocaman Balıkçılık'a ait Güler Kardeşler 2 isimli balıkçı teknesi ekibi, suda beliren gölgeyi takip etmeye başladı.
Balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu 7 metre boyunda 800 kilo ağırlığındaki köpek balığını İmralı Adası açıklarında yakalamayı başardı. Yakalanan köpek balığı, daha sonra Bandırma Balık Hali'ne getirildi.
Kocaman Balıkçılık Satış Sorumlusu Murat Bakan, denizde sardalye sürülerine dadanan köpek balığının balıkçı ağlarını da parçaladığını söyledi.
Köpek balığını yakalamak için uzun süredir uğraş verdiklerini belirten Bakan, ''Biz bu köpek balığına 'kara köpek' adını vermiştik. Şu ana kadar Bandırmalı balıkçılara, ağları parçalayarak yaklaşık 50 bin YTL zarar verdi. Yakaladığımız için mutluyuz'' dedi.
Köpek balığı tuzlandıktan sonra Ankara'ya gönderildi.

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