İmparatorluk sarayında çıplak yüzdü

Japonya’da imparatorluk sarayının etrafındaki su kanalında yüzen çıplak turist gözaltına alındı. Polise zor anlar yaşatan turist, 1,5 saat süren kovalamacada ekiplere taş ve su attı.



Japonya’nın başkenti Tokyo’da kameralar tarafından görüntülenen çıplak turist, polis kendisini gözaltına alana kadar kanalda yüzdü, sarayın duvarına tırmandı. Polise taş ve su atan turist, kanaldan çıkarak polisi taş ve eline geçirdiği bir plastik sopayla da kovaladı. Daha sonra yeniden kanala atlayan turist bu kez diğer tarafa yüzerek sarayın 8 metre yüksekliğindeki duvarına tırmanmayı başardı.



Çılgın turist, yaklaşık 1,5 saat süren kovalamacadan sonra 2 polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.



İmparatorluk sarayının çevresinde bulunanların bir film gibi izlediği ve cep telefonlarıyla görüntülediği turistin neden böyle bir eylem gerçekleştirdiğini polis henüz belirleyemedi. Japon basınında yer alan haberlerde, 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen turistin çantasını kanala düşürdüğü için suya girdiği bildirildi.



İlk başta İspanyol olduğunu, daha sonra İspanya’da yaşayan bir İngiliz olduğunu iddia eden çılgın turisti polis serbest bıraktı.

