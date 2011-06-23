İmparatora nazar değdi!

T24 - İbrahim Tatlıses hastanede yürümeye çalışırken düşüp kafasını zemine çarptı.





14 Mart’ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda 3 ayı aşkın bir süredir hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses önceki gün hastane terasından kameralara el sallayarak hayranlarını mutlu etmişti.

Kimseden yardım almadan yürüdüğü dikkat çeken Tatlıses’e önceki gün adeta nazar değdi. Ünlü türkücü hastanede yürümeye çalışırken sendeleyip dengesini kaybetti ve yere düştü. Başını sert bir şekilde zemine çarpan sanatçıya doktorları ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı. Daha sonra da hastanenin tıbbi koordinatörü Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon’a telefonla haber verildi. Kalyon olayı duyar duymaz hastaneye koştu. Yapılan tetkiklerin ardından Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

Yaşadığı bu olayın ardından yanında bulunan herkese kızıp, bağırmaya başlayan sanatçı hastanede soğuk rüzgarlar estirdi.



