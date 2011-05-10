T24 - Galatasaray taraftarları, takımlarının Türk Telekom Arena'da 3-1 kazandığı Kasımpaşa maçının ikinci yarısında, eski teknik direktör Fatih Terim lehine tezahürat yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, gelecek sezon takımın başında Fatih Terim'i görmek istediklerini tezahüratlarıyla belli etti.

Taraftarlar, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında "İmparator Fatih Terim" şeklinde tezahürat yaptı.

Son olarak Türk milli takımını çalıştıran Terim Galatasaray'da daha önce iki kez görev almış, sarı-kırmızılıları 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğuna taşımıştı.



Arena'da 79 gün sonra kazandı

Kasımpaşa'yı 3-1 yenen Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da 79 gün sonra maç kazanmayı başardı.

Sahasında son olarak 19 Şubat'ta Bucaspor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalarak elendi.

Galatasaray, Bucaspor karşılaşmasının ardından ligde oynadığı maçlarda ise Kardemir Karabükspor ile 0-0, Kayserispor ile 1-1 berabere kalmış, Fenerbahçe'ye 2-1, Trabzonspor'a da 1-0 yenilmişti.

Galatasaray, sadece 7 bin kişinin izlediği maçta Kasımpaşa'yı yenerek puanını 40'a çıkardı ve ligde 14'üncülükten 12'nciliğe yükseldi.



Stancu'nun ikinci golü

Galatasaray'a devre arasında transfer edilen Rumen oyuncu Bogdan Stancu, sarı-kırmızılı forma altında ikinci golüne ulaştı.

Kasımpaşa filelerini havalandıran Stancu, daha önce de Eskişehirspor maçında bir gol atmıştı.

İkinci yarıda oyuna giren Milan Baros, penaltıdan bulduğu golle bu sezon ligde dokuzuncu golüne imza attı. Savunma oyuncusu Servet Çetin ise dördüncü golüne ulaştı.

Galatasaray'da bu sezon ligde sekizinci sarı kartını gören Ayhan Akman cezalı duruma düştü. Ayhan, takımının ligin 33'üncü haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmada takımının formasını giyemeyecek.





