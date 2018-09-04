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Ekonomi

İMO Tekirdağ'daki tren kazasının raporunu açıklayacak

İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), bir yolcu treninin Tekirdağ’da 8 Temmuz’da raydan çıkmasıyla meydana gelen kazaya ilişkin inceleme ve değerlendirme raporunu Çarşamba günü açıklayaca

04 Eylül 2018 15:33

İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), bir yolcu treninin Tekirdağ’da 8 Temmuz’da raydan çıkmasıyla meydana gelen kazaya ilişkin inceleme ve değerlendirme raporunu Çarşamba günü açıklayacak.
İMO’nun basın açıklamasına göre, yolcu treninin Uzunköprü-Halkalı yönünde raydan çıkmasıyla meydana gelen ve 25 yolcunun yaşamını yitirdiği, 341 yolcunun ise yaralandığı tren kazasına ilişkin değerlendirme raporu, 5 Eylül Çarşamba günü, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın Karaköy’deki Konferans Salonu’nda düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuna sunulacak.

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