İMO Tekirdağ'daki tren kazasının raporunu açıklayacak

İstanbul, 4 Eylül (DHA) – Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), bir yolcu treninin Tekirdağ’da 8 Temmuz’da raydan çıkmasıyla meydana gelen kazaya ilişkin inceleme ve değerlendirme raporunu Çarşamba günü açıklayacak.

İMO’nun basın açıklamasına göre, yolcu treninin Uzunköprü-Halkalı yönünde raydan çıkmasıyla meydana gelen ve 25 yolcunun yaşamını yitirdiği, 341 yolcunun ise yaralandığı tren kazasına ilişkin değerlendirme raporu, 5 Eylül Çarşamba günü, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın Karaköy’deki Konferans Salonu’nda düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuna sunulacak.