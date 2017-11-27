İMO: Tarihi Dört Ayaklı Minare yıkılma tehlikesi altında

DİYARBAKIR, (DHA)- İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Diyarbakır Şubesi\'nden yapılan açıklamada, merkez Sur ilçesindeki çatışmalar sırasında ağır hasar gören 500 yıllık Dört Ayaklı Minare\'nin yıkılmasından endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada, \"İki yıldan fazla bir süredir girişlere kapalı durumdaki minarede ne bir inceleme ne de bakım ve onarım yapılmıştır. Bundan kaynaklı, minarenin, paslanıp kopan galvanizli metal levha ile çatlayan taşların onarımı yapılamaz ise daha fazla hasar görüp, kısa sürede yıkılmasından endişe duyulmaktadır\" denildi.

İMO Diyarbakır Şubesi\'nce yapılan yazılı açıklamada, Akkoyunlu Sultanı Kasım Han tarafından 1500 yılında inşa edilen Kasım Padişah Camii\'nin (bugünkü adıyla Şeyh Mutahar Camii), bugüne kadar hiçbir bakım onarım görmeden ayakta kalabilen ender tarihi yapılardan biri olduğu belirtildi. Açıklamada, minarenin bazalt taşlarından inşa edilen ve yaklaşık 23 metre yüksekliğinde olan üst yapısının bazalt taşından yapılan dört adet 2.5 metre yüksekliğinde ve 0.54 metre çapında dört adet silindirik sütün üzerine oturtulmasının, minareyi benzerlerinden farklı kılan en önemli özelliği olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Diyarbakır\'da bunca özelliklere sahip olan bu tarihi eserin, yerinde yapılan gözlemsel incelemeler sonucunda fotoğraflarda görüldüğü gibi, 2012 yılında minarenin kaymaması, dönme ve öteleme hareketlerini gerçekleştirmemesi için dört ayağın üzerindeki yüzeylere uygulanan güçlendirme amaçlı galvanizli metal levhalardan bir tanesinin paslanma sonucu köşe noktasında koptuğu görülmüştür. Ayrıca yapılan gözlemlerde, levhanın kopması neticesinde minarede bir miktar öteleme olduğu ve levhanın yaklaşık beş metre yukarısında iki adet taşta kılcal çatlaklar oluştuğu gözlemlenmiştir. Yine Sur içindeki çatışma ortamında tarihi minarenin ayaklarına kurşunlar isabet etmiş ve her dört ayakta da ciddi zararlar meydana gelmiştir. Taşların kırıldığı ve kırılma sonucunda olukların oluştuğu görülmüştür. Sur içinde yer alan ve iki yıldan fazla bir süredir girişlere kapalı durumdaki Dört Ayaklı Minare\'de ne bir inceleme ne de bakım ve onarım yapılmıştır. Bundan kaynaklı minarenin, paslanıp kopan galvanizli metal levha ile çatlayan taşların onarımı yapılamaz ise daha fazla hasar görüp kısa sürede yıkılmasından endişe duyulmaktadır. İnşaat Mühendisleri Odası olarak, kültür mirasımız arasında yer alan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı konumundaki Dört Ayaklı Minare\'nin bir an önce bakım ve onarımın yapılması için yetkili kurum ve kuruluşlara çağrı yapıyoruz.\"

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