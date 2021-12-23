İMKON'dan inşaat malzemelerinde indirim talebi

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), yayınladığı 'Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı Sonuç Bildirgesi'nde, iç pazarda yaşanan fiyat artışlarının sektörü durma noktasına getirdiği belirtilerek, kurda yaşanan düşüşün ardından inşaat malzemesi fiyatlarında indirim talep etti.

İMKON, ekonomik krizin yol açtığı ciddi fiyat artışları ile müteahhitlerin genel sorunlarını masaya yatırdığı, iki gün süren ‘Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı’nın sonuç bildirgesini yayınladı.

Son günlerde döviz kurunda yaşanan düşüşün temel inşaat malzeme fiyatlarını da düşürmesi gerektiğine vurgu yapılan bildirgede, ‘kamu müteahhitlerinin devam eden işlerinde fiyat farkı ve fesih kararnamelerinin ivedilikle çıkartılması’ ve ‘vatandaşın konuta erişim hakkının kolaylaştırılması için KDV indirimi’ talebinde bulunuldu.

"Sektörü durma noktasına getirdi"

İMKON’dan yapılan yazılı açıklamada, kur artışları ve devamında ekonomide yaşanan gelişmelerin iç pazarda fahiş fiyat artışlarına yol açtığına vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Bu fiyat artışları inşaat sektörünü derinden etkileyerek müteahhitlik sektörünü durma noktasına getirmiş ve 250'ye yakın alt tedarikçi sektör de bu gelişmelerden ciddi zarar görmüştür” ifadelerine yer verildi.

"Kentsel dönüşüm projelerine hız verilmeli"

İki gün süren çalıştay sonrası sektör paydaşlarıyla varılan talepler ise şöyle sıralandı:

-Vatandaşın konuta erişim hakkının kolaylaştırılması için müteahhitlik sektörünün aldığı ağır yaranın giderilmesi adına, temel inşaat malzemelerine KDV indirimi, tapu harçları indirimi, arsa üretim desteği gibi teşviklerle piyasa dengesi devlet desteği ile regüle edilmelidir.

-Kurdaki düşüşün temel inşaat malzeme fiyatlarına da anlık olarak olumlu yansıması sağlanmalı. Fahiş fiyat artışları hızla normal seviyelerine düşürülmeli ve Türkiye inşaat sektörü ve diğer sektörlerde duran çarklar yeniden çalışmaya başlamalı.

-Ciddi fiyat artışlarından mağdur olan kamu müteahhitlerimizin devam eden işlerinde fiyat farkı ve fesih kararnamelerinin ivedilikle çıkartılmalı, kamu ve özel sektör yüklenicilerine malzeme tedarik sorunlarından kaynaklı ek süre verilmeli.

-Son günlerde sık yaşadığımız deprem atakları sebebiyle riskli yapı kapsamındaki kentsel dönüşüm projelerine hız verilmeli.