İMKON Başkanı Tellioğlu: Faiz indirimi kağıt üzerinde bir düzenleme olarak duruyor; sözleşmeler güncellenmezse 40 bin kamu müteahhiti batacak

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu kamu müteahhitlerinin sözleşmelerinin gerçek enflasyon rakamlarıyla güncellenmemesi halinde 40 bine yakın müteahhitin batacağını belirtti. Tellioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'ndan orta ve büyük rakamlı projeleri durdurmalarını ve sözleşmeleri 'güncel' enflasyona göre fiyat farkı güncellemesi yapmalarını istirham ediyoruz" diye konuştu. Tellioğlu ayrıca yapılan faiz indirimlerine ilişkin olarak "Bu kağıt üzerinde bir düzenleme olarak duruyor" dedi.

Bloomberg HT yayınına katılan Tellioğlu, maliyetlerle ilgili "Maalesef hükümetin mevcut faiz politikası ve diğer bazı sebeplerden dolayı artık maliyetlerin çok aşağı düşmeyeceğini öngörüyoruz. Piyasa şartlarına göre yapılacak bir düzenleme fiyatları bir miktar aşağı çekebilir. Tonu 150 lira olan çimentonun fiyatının 500 liraya geldiği noktada bu düzenlemelerin de etkisi kısıtlı olacaktır. İnşaatçının maliyetlerinin 2-3 katına çıktığı bir piyasada hatta mal tedariğinde zorlandığı bir ortamda sözleşmelerin cezai şartlarını devam ettirmenin çok doğru olmadığını, adil düzenlemeler getirilmediği takdirde sektörün ciddi şekilde zarar göreceğini düşünüyoruz" dedi.

"Düşük faiz kağıt üzerinde kaldı"

Mevcut faiz politikasında inşaatçıların finansmana erişimi konusuna da değinen Tellioğlu, "Bu kağıt üzerinde bir düzenleme olarak duruyor. Vatandaşın devlete borcu olduğunda bu oranlarda bir faiz uygulaması yapmıyor, 2-3 katı faiz uyguluyor. Bankalar ticari kredilere yönelik bu uygulamalara tam olarak geçmedi belki bu biraz zaman alacak. Fakat özellikle dövizdeki dalgalanmalardan kaynaklanan fiyat artışları, bu uygulamanın bize avantajlı gelmesine mani oldu" yorumunda bulundu.

"En az 30-40 bin kamu müteahhiti batacak"

Konuşmasında son düzenlemeler sonrası konut arzının düşüş trendinde olduğuna ve kamu müteahhitlerinin içinde bulunduğu sıkıntılara da dikkat çeken Tellioğlu, şöyle konuştu:

"Sektörde inşaat malzemelerinin maliyet artışları ve özellikle yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasından dolayı sektörün yüzde 70'i çalışamaz hale geldi. Konut üretimi yıllık 800 bin civarına düştü. Türkiye'de çürük yapı stoğunun 6 milyon civarında olduğunu ve kentsel dönüşüm ihtiyacını düşünürsek bu durumu kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyorum. Hükümetten ve sayın Cumhurbaşkanı'ndan orta ve büyük rakamlı projeleri durdurmalarını ve sözleşmeleri 'güncel' enflasyona göre fiyat farkı güncellemesi yapmalarını istirham ediyoruz. Maalesef TÜİK rakamları gerçek enflasyondan oldukça aşağıda. Eğer bu güncelleme yapılmaz ise en az 30-40 bin kamu müteahhiti batacak ve bugün 8-10 milyar maliyetle verilmeyen fiyat farkı bu firmalar battığında gerek besledikleri alt sektörler gerekse bu projelerin güncel fiyatlardan yeni müteahhitlere verilmesiyle 20-30 milyarlık bir maliyet ortaya çıkaracak"