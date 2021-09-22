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Ekonomi

İMKON Başkanı Tellioğlu: Bir dairedeki çimento maliyetinin yüzde 3 olduğu söylüyorlar; Sıvada, şapta, kullanılan çimento ne olacak?

"Çimentonun torbasının 20-22 TL olması lazım"

22 Eylül 2021 10:33

Çimento fiyatlarında yüzde 200’e varan artış iddiasıyla 9 Eylül günü greve giden müteahhitlerin belirledikleri ilk sürede sona geliniyor.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'ın haberine göre İMKON Başkanı Tellioğlu, bu çağrıya “Bu tarz popülist söylemlere gerek yok, ne biz fiyatı yarıya düşürebiliriz ne de siz bedava verebilirsiniz. Biz size zararına satın demiyoruz. Maliyet artışını tabii ki yansıtın ama bu kadar bir maliyet artışı olmadı, fahiş zam yaptınız” diye cevap verdi. Süreç, bu restleşmelerle ilerlerken Tellioğlu, bu hafta içinde bakanlıkla görüşme gerçekleştirmek istediklerini söyledi. 

Tellioğlu, “Bir dairedeki çimento maliyetinin yüzde 3 olduğu söylüyorlar. Bu sadece betondaki çimentonun hesabıdır. Sıvada, şapta, seramik yapıştırmada, dış sıvada kullanılan çimento ne olacak?” dedi.

"Torbası 20 TL olmalı"

Şu anda çimentonun torbası 30 TL, bunun normal şartlarda 20-22 TL olması gerektiğini söyleyen Tellioğlu, “Bu fiyat bandına inerse zaten konut fiyatlarında yüzde 5’lik bir düşüş olur. Tabii ki bu tek başına yetmez. Konut fiyatlarında hissedilir düşüş için atılması gereken başka adımlar da var. Ama öncelikli gündemimiz çimentocuların bu fahiş fiyatta ısrar etmesidir” diye konuştu. 

"Faiz inşaatı olumsuz etkiliyor"

İnşaat sektörünün son 13 çeyrektir yüzde 3’ten yüksek bir büyüme performansı gösteremediğini söyleyen Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Bu tablonun temel nedeni, yüksek faiz olarak görülebilir. 2010-2017 döneminde çeyrekler bazında yüzde 11 olan büyüme rakamı, 2018’den bugüne yüzde 4’e inmiştir. Bu düşüş, inşaat sektörü için planlı ve sürdürülebilir bir büyüme ihtiyacını ortaya koymaktadır” dedi.

TIKLAYIN: Türkiye Hazır Beton Birliği: Yüksek faiz inşaat sektörünü olumsuz etkiliyor

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